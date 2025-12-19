114年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶優良茶評鑑

一一四年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶優良茶評鑑，特等獎由涂旭帆（中）掄元。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

在原住民族委員會和新竹縣政府的支持下，新竹縣農會帶領尖石鄉公所、五峰鄉公所等原鄉地區之茶農，十九日於新竹縣農會三樓活動中心舉辦第七屆「一一四年新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶優良茶評鑑記者會暨頒獎典禮」，特等獎由涂旭帆掄元。

而為推廣新竹縣高山茶葉之特色，刺激消費者購買新竹縣高山茶葉的意願，新竹縣農會將於廿二日至廿六日早上九點至十二點在縣農會三樓辦理「二０二五新竹縣雲裳烏龍品茶節」，邀請專業品茶師以手沖方式呈現雲裳烏龍茶的原始風味，帶領大家體驗新竹縣原鄉冬季高山茶「香氣淡雅、滋味甘醇、喉韻綿長」的珍貴層次。透過專業講解，讓大眾更了解雲裳烏龍茶的特色、產地故事與評鑑選茶標準，以品茗方式，感受新竹原鄉高山茶的細緻與優雅，歡迎對茶有興趣的您，深入探尋新竹縣高山茶特有的茶鄉文化。

新竹縣農會表示，本次評鑑針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評鑑。今年報名點數為二百點，最終評出特等獎一名由涂旭帆拔得頭籌、冠軍茶三名由涂旭帆、怡農茶園 李宥蓉、甲子園 盧瑞祥獲得、頭等獎九名、金質獎廿四名及優等獎九十三名，總計一百卅名，透過嚴格的層層把關，不僅為新竹縣締造「茶鄉」的美譽，也建立屬於新竹縣高山茶葉的口碑，更增加高山烏龍茶在市場上的競爭力。

新竹縣農會指出，五峰鄉與尖石鄉具有一千二百至二千公尺的高海拔優勢，同時因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，所具有獨特的氣候與地理環境，使得此地生產的高山茶葉相當具有代表性，更是知名產地，尖石和五峰鄉高山茶種植面積各有約四十公頃，兩鄉茶園加總面積合計超過八十公頃。