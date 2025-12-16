114年明仁國中美術班畢業美展《藝難評》：具思辨性主題挑戰當代藝術定義與價值

【記者 洪美滿／苗栗 報導】苗栗縣立明仁國中美術班畢業美展於114年12月16日至115年1月9日假苗栗市公所3樓藝文中心舉辦，歡迎各位鄉親好友們蒞臨參觀。

明仁國民中學美術班即將迎來第28屆畢業美展，以極具思辨性的主題「藝難評」隆重登場。本次展覽將於114年 12月16日(星期二)9時30分 在苗栗市公所三樓藝文中心舉行開幕典禮，展期持續至115年1月9日(星期五)。明仁國中誠摯邀請藝術愛好者、教育界人士及社會各界朋友蒞臨參觀，與這群富有創意的年輕藝術家們共同探討在瞬息萬變的時代中，藝術的定義與價值該如何界定。

「藝難評」，不僅是對藝術價值的探討，更是對於多元視角的包容與尊重。我們希望透過這次展覽，引領觀者在撲朔迷離的藝術世界中，探索、辯論、反思，並以不同的角度重新審視藝術與生活的關係。回顧藝術史，從1961年義大利藝術家曼佐尼以《藝術家之糞》挑戰既有的藝術定義，到近年來一根香蕉貼牆竟能以天價成交的事件，當代藝術的價值始終是引人爭議的焦點。明仁國中美術班的年輕藝術家們正視了這一現象，他們的作品不再僅是單純的技法展示，更是注重理念的傳達與情感的共鳴。每一件作品，無論是極簡的線條、豐富的色塊，或是一幅精心繪製的畫作，都將挑戰觀者對藝術本質的固有認知。

本次畢業美展集結了26位應屆畢業生三年來的豐沛創作能量，共展出逾80件作品。展覽形式豐富多元，橫跨西畫、漫畫、書畫、設計與立體雕塑等五大類別。作品從充滿張力的漫畫、靜謐優雅的書畫、富有結構感的立體雕塑，到具有現代視角的設計作品，各具特色。這些作品不僅展現了學生對素材的靈活運用與情感的細膩表達，其中更有多件作品曾榮獲全國學生美術比賽獎項，充分彰顯出明仁

國中美術班在藝術創作與培育上的卓越成就與潛力。

明仁國中美術班自民國84年創班以來，始終秉持著培育藝術人才的使命，引導無數學子踏上藝術的道路，並在各類比賽中屢創佳績。此次「藝難評」畢業美展，不僅是對學生三年學習成果的驗收，更是他們對藝術世界發出的宣言:藝術無絕對，唯有不妥協的思考，才能讓我們在這個多變的時代中找到屬於自己的答案。（照片記者洪美滿翻攝）