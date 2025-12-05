114年智慧工地科技減災觀摩會 興達電廠登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】為推動營造工地安全管理智慧化與科技減災應用，財團法人職業災害預防及重建中心今（5）日於「興達電廠燃氣機組更新改建計畫行政大樓、建廠辦公室、備勤宿舍/餐廳新建工程」舉辦「114年智慧工地科技減災觀摩會－高雄場」。活動邀請產、官、學界與營造業者近百人共襄盛舉，本次活動聚焦智慧科技在工地安全管理的整合應用，展示科技導入後在防災、減災與自主安全管理方面的具體成果。

近年營造業職業災害頻傳，不僅影響產業永續及社會安定，也使年輕勞工投入意願下降。傳統工地多依賴人力巡查，難以全面掌握高風險環境，因此導入智慧科技已成為提升工地安全的關鍵方向。智慧工地科技減災的核心精神，即透過 AI 人工智慧、感測器、大數據及自動化監測技術，協助工地從「被動應災」走向「主動預防」，全面提升防災效能並降低職業災害風險。

本次第三場觀摩會展示多項AI智慧防災系統與創新技術，包括人工智慧影像辨識、孔洞/管線探測、全能AI監測系統、電梯井安全管制系統、國際認證防墜系統及個人安全設備、太陽能遮陽散熱裝置等，這些系統不僅提升了工地即時監控與決策效率，也具備導入成本合理、操作靈活等優勢，對中小型工程亦具有高度推廣價值，充分展現出智慧減災的具體成效。

財團法人職業災害預防及重建中心范南鵬副處長表示，營造業向來是我國職業災害風險最高的產業之一，本次觀摩場地所在具有重要象徵意義的高雄興達電廠裡舉辦，興達電廠更新改建為國家能源轉型的重要工程，未來完工後，可提供南部地區更加乾淨、穩定的電力。永青營造工程股份有限公司這次的改建工程亦涵蓋行政大樓、建廠辦公室、備勤宿舍與餐廳等設施，全面提升台電興達電廠的辦公、住宿及生活環境品質。未來，中心將持續與中央及地方政府、產業公協會及學術單位深化合作，推動多元安全文化與自主安全管理制度，協助業界全面導入科技減災，打造更安全、更智慧的工地環境。

透過「智慧工地科技減災觀摩會」不僅展現科技應用於營造業的實際成果，更凝聚了產官學界對工地安全的共同願景。期望藉由科技創新與專業管理並行，引領工地安全持續升級，確保勞工能安心工作、平安返家。（圖／記者王雯玲翻攝）