114年柳營區區政文化活動成果 在地文化扎根、創意加值展現新氣象

柳營區社區營造成果展，結合臺糖「勝利號」小火車小旅行，讓文化體驗貼近生活。（柳營區公所提供）

柳營是音樂大師吳晉淮的故鄉，同時也是畫家劉啟祥的故居所在地，他們留下豐厚藝術養分，柳營區公所攜手市府文化局，串聯信仰、藝文、觀光與社區營造，展現柳營文化多元能量。

一、藝文閱讀、信仰傳承與音樂記憶 多元藝文展現地方價值

延續去年臺南400燈光藝術熱潮，再推出跨年燈飾；以乳香公園為主展區，結合乳牛及多種動物造型環保藝術作品，並融入環境教育；點亮區公所廣場及主要道路燈飾，為民眾拍照打卡焦點。

農曆春節期間，公所攜手柳營代天院，邀請書法名家現場揮毫贈春聯、單字春聯ＤＩＹ，年節氛圍深受鄉親喜愛。

廣告 廣告

首部系統性整理在地盛典的《柳營王醮》專書，在柳營代天院發布，完整呈現田野研究、珍貴影像與史料復刻，為無形文化資產保存重要里程碑，彰顯柳營王醮的民俗價值與文化深度。

文化局於劉啟祥美術紀念館策展「從羅浮宮到南臺灣」，介紹劉啟祥藝術成就；柳營區公所圖書館結合新營曬書店串聯獨立書店、讓閱讀走入社區，也讓更多人認識柳營藝文能量；南藝大學生帶大家玩藝術，走進劉啟祥色彩世界；明年成大（踏溯臺南）課程，將為走讀柳營揭開序幕，尋找柳營的故事。

音樂文化方面，持續以「柳營囝仔」臺語流行音樂大師吳晉淮為核心，舉辦「川流不息─音樂大師長河」紀念活動；「吳晉淮紀念音樂會」，今年首度導入「講唱會」形式，欣賞旋律、理解音樂背後時代記憶。

二、串聯社區、走讀家鄉，

共創地方故事力

柳營社區營造方面，延續去年「沿著急水溪畔說柳營故事」，今年以「留恁聽柳營ㄟ故事」為主軸，帶領民眾走進人和里，從聚落發展、音樂名人、糖業文化到鐵道記憶，藉田野調查、耆老訪談與地方創生案例分享，重新找回與土地的情感連結。

柳營區社區營造成果展，串聯中興、果毅等社區及敏惠醫專、新向陽協會等夥伴，展示母語教育、社會關懷、國際文化交流與食農教育等，並結合臺糖「勝利號」小火車小旅行，讓文化體驗貼近生活。

區長劉發仲表示，柳營具有深厚歷史、人文與產業底蘊，透過公私協力與跨域整合，文化推展成果表現亮眼；將持續強化在地文化能量，建立柳營文化品牌，讓更多人看見這片土地故事與魅力；十一月二十九日於柳營代天院辦理「2025藝術進區─秀琴歌劇團《王者之爭》」，帶大家重溫兒時在廟埕看戲樂趣，也體會傳統文化與創新交融。

（臺南市柳營區公所廣告）