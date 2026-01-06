114年民間投資公共建設 逾3300億元創新高

（中央社記者呂晏慈台北6日電）財政部公布最新統計，114年民間參與公共建設案件簽約金額逾新台幣3300億元，為歷史新高。另為提升民間參與案件能見度，協助各主辦機關辦理招商，財政部將於年中舉辦115年度全國性民間參與公共建設招商大會。

立法院財政委員會7日將邀請金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲等相關部會官員，就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

財政部透過書面報告指出，為吸引資金投注台灣公共建設，行政院核定「兆元投資國家發展方案（114至117年）」，以「創新促參推進機制」、「優化公共建設投融資條件」及「增加公共建設相關金融商品」3大具體策略，作為引導民間資金參與的重要政策主軸，其中財政部主要負責創新促參推進機制及擴大發行政府永續發展債券部分。

廣告 廣告

財政部表示，為促使潛在投資業者了解民間參與商機，促參推進專案辦公室定期彙整全台即將公告招商的商機案源，並提供金融相關公會，以利潛在業者評估投資。據統計，114年民間參與公共建設案件約150件，簽約金額逾3300億元，為歷史新高。

在增加公共建設金融商品方面，財政部表示，115年1月中央政府將發行首檔永續發展政府債券，支應「國立金門大學學生三舍新建計畫」資金需求；另已輔導6個直轄市政府完備發行法制，114年度合計發行161億元。

財政部說明，持續推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求藉由發行乙類公債籌資，自110年至114年，已連續5年發行乙類公債，共計發行8檔，金額1494億元。

此外，為優化促參法制環境，財政部表示，111年修正的促參法引進政府有償取得公共服務機制，已完成「交通建設及共同管道」、「環境污染防治設施」、「污水下水道、自來水及水利設施」、「衛生福利及醫療設施」（包含長照機構）及「社會及勞工福利設施」（包含社會住宅）等5類公共建設政策評估，目前已有台中市文山焚化廠BOT案推動中。

財政部表示，配合促參法及其施行細則修正，持續邀集各目的事業主管機關通盤檢討各類公共建設的重大公共建設範圍，以擴大租稅優惠對象吸引民間業者投資。（編輯：張均懋）1150106