114年汽燃費繳了沒？公路局寄催繳通知 最高罰3千

尚未繳納114年度汽燃費的車主請注意，公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止。逾期未繳納者將依公路法開罰300元至3000元，並移送強制執行。

114年汽燃費繳了嗎？公路局各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止。（示意圖／翻攝自pixabay）

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵。針對未依期限繳納的車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止。逾期未繳納者，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

廣告 廣告

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」線上繳納。此外，也可使用一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，免出門就能完成繳費，繳費管道多元便民。

若未收到催繳通知書又不確定愛車是否已繳納汽燃費的車主，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路局呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰。同時鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員可至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，避免遺忘繳費而受罰。公路局也提醒，監理服務網正確網址為

延伸閱讀

東北季風影響！新北、基隆、宜蘭大雨特報 下到明天

超震撼！Model Y台灣11月僅掛牌1輛 特斯拉：船期影響

大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」