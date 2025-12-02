114年汽燃費補繳期限至12月底 逾期受罰

汽燃費補繳期限至今年十二月底提醒小心罰單催繳e-mail詐騙！（圖：板橋監理站提供）

今年度汽燃費尚未繳納的車主請特別注意！板橋監理站自一一四年十一月廿八日起寄發雙掛號催繳通知書，補繳期限至今年十二月卅一日止。車主收到通知後持單據至四大超商、金融機構或郵局繳納，亦可透過監理服務網、監理服務APP、或行動支付完成繳費，若逾期未繳，將依《公路法》第七十五條規定處新臺幣三佰至三仟元罰鍰，並移送強制執行。

板橋監理站長林守信指出，民眾常因遺失通知單或搬家未收到而逾期繳款，現已可線上刷信用卡及行動支付繳納，無須臨櫃辦理。另建議申辦約定帳戶轉帳代繳或電子繳款單，以提升效率並響應環保。呼籲遵守「三不原則」：不點擊來路不明簡訊、不在可疑網址輸入個資、不下載來源不明APP或檔案。

自今年八月十二日起，監理機關已全面停止使用電子郵件催繳罰單，若收到相關郵件必屬詐騙。民眾如接獲可疑訊息請撥打公路局用路人服務中心免費電話○八○○-二三一-○三五，或一六五反詐騙諮詢專線，並可洽監理所站查證。

行動支付包括：一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、悠遊付、全支付、蝦皮購物及橘子支付等皆可完成線上繳費，簡便快速。