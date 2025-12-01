114年汽燃費補繳期限至31日 請儘速繳納 以免逾期受罰

（板橋監理站提供）

記者黃秋儒／新北報導

還未繳納114年汽燃費的車主要注意囉！板橋監理站於11月28日開始寄發雙掛號催繳通知書，補繳期限為114年12月31日，車主收到後可持通知書至四大超商、金融機構、郵局繳納，也可透過監理服務網、手機下載監理服務APP、一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、悠遊付、全支付、蝦皮購物及橘子支付等行動支付APP查詢繳納，手續簡便又快速。如果逾期未繳納，將依公路法第75條規定處新臺幣300~3,000元罰鍰，欠費後續將移送強制執行。

（板橋監理站提供）

板橋監理站站長林守信表示，時常接到民眾反映遺失繳費通知單或不小心逾期未繳款，現在已經可以線上刷信用卡及手機行動支付繳納，無須到監理機關臨櫃繳費，若係因工作或搬家緣故無法收到繳納通知書，建議可以申辦約定帳戶轉帳代繳或電子繳款單，環保e化有效率。

（板橋監理站提供）

板橋監理站呼籲民眾，遵循三不原則：不點擊來路不明之簡訊連結、不在可疑網址輸入個人資料、不下載來源不明之APP或檔案；並自今年8月12日起監理機關已經全面停止使用電子郵件(email)催繳罰單，如果有收到任何催繳罰單的電子郵件，絕對是詐騙，請大家提高警覺，如接獲可疑簡訊或電子郵件，可撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035、165反詐騙諮詢專線或洽監理所站查證，以保障自身權益。