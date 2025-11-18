114年消費者權益報導獎 鏡電視《鏡新聞調查報告》1優勝3佳作 作品全數奪獎

鏡電視《鏡新聞調查報告》在114年消費者權益報導獎榮獲1優勝3佳作獎項。

114年消費者權益報導獎今（18）日公布得獎名單，鏡電視以《鏡新聞調查報告》四件入圍作品全數獲獎，獲得1優勝3佳作的好成績，得獎率百分之百。其中，《從手搖飲到代糖：台灣減糖困局》勇奪「電視及網路（影音）類專題報導獎」優勝大獎；《青春勿語 手遊數位誘捕》、《假面地面師 奪產圈套》及《詐騙進化 AI操控》三作品則榮獲佳作，充分展現鏡電視長期深耕公共議題、負起媒體責任的決心與成果。

榮獲優勝大獎的《從手搖飲到代糖：台灣減糖困局》，由林昆慶、呂宏偉、蔡青縈合作完成。團隊深入手搖飲產業，實測飲品含糖量、剖析政府「無糖飲料免稅」爭議，全面檢視台灣的減糖政策。鏡新聞團隊表示，此專題希望探討當「風味」與「健康」難以兼顧時，消費者如何真正做到減糖；而人工甜味劑究竟是解方，或是另一個隱藏的風險，也值得社會持續關注。

榮獲佳作的《青春勿語 手遊數位誘捕》，由林昆慶、呂宏偉、姚敘帆採訪製作。團隊長期潛伏於 Telegram、暗網與手遊社群中，蒐集大量相關證據，發現誘捕犯罪早已滲入日常生活，專題不僅揭露犯案手法，也點出法規漏洞與教育防護不足的重要性。

鏡新聞調查報告團隊代表出席頒獎典禮，左起呂紹伯、林昆慶、吳亭儀、蘇韋宣及林雅菁。

《假面地面師 奪產圈套》由吳亭儀、呂紹伯、蘇韋宣、詹皓帆製作。報導揭露詐團以「社交」為包裝，由專業地面師鎖定孤老及脆弱族群，透過偽造遺囑、心理操控等手段奪取房產。鏡新聞透過受害者現身控訴與專家深入剖析，呈現「奪產劇本」的真實樣貌，提醒社會大眾提高警覺。

《詐騙進化 AI操控》則由吳亭儀、呂紹伯、王詩雅、呂宏偉、梁莉苓共同製作。專題揭示詐騙從「豬仔詐騙」進化至 AI 深偽技術，詐團利用人工智慧偷臉、變聲、操控情感，打造更具說服力的詐騙模式。鏡新聞並深入調查詐騙產業鏈，分析AI詐術如何串連人口販運、虛擬投資與區塊鏈詐財，並剖析警方運用科技反制犯罪的策略。

《從手搖飲到代糖：台灣減糖困局》

https://www.youtube.com/watch?v=LWqnsqn7V2A

《青春勿語 手遊數位誘捕》

https://www.youtube.com/watch?v=Wx2CLw_j8Ms

《假面地面師 奪產圈套》

https://www.youtube.com/watch?v=SH9kFpSFy74

《詐騙進化 AI 操控》

https://www.youtube.com/watch?v=SD-N2gBUru0

（本文為涉己新聞）