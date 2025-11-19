114年環境知識競賽 新竹縣勇奪青年組全國冠軍

由環境部與教育部共同主辦的「一一四年環境知識競賽」全國決賽近日於國立臺灣大學舉行，來自各縣市的環境知識菁英齊聚一堂角逐佳績，新竹縣代表隊在一題題高強度的環境與氣候試題中穩健應戰，勇奪青年組全國第一名，也象徵新竹縣長年深耕環境教育已在青年世代開花結果。

新竹縣環保局十九日表示，新竹縣環境知識競賽在九月十三日於新豐鄉明新科技大學辦理縣內初賽，吸引近四百位選手報名，涵蓋國小、國中、高中職、大專院校及社會組，經過縣內初賽與複賽層層選拔後，各組優勝選手代表新竹縣進軍全國決賽。其中來自國立陽明交大附中的青年組代表江婕羽同學最終脫穎而出，拿下全國冠軍。

新竹縣環保局長蕭宏杰表示，本次全國決賽題目結合氣候變遷、淨零轉型及國際環境政策等重點議題，超過七成題目聚焦當前環境與氣候新知，並搭配搶答PK及團隊合作等多元形式，考驗選手知識厚度與臨場反應。

新竹縣代表隊能在此高強度架構下拿下全國第一，顯示新竹縣學校與師生已將「環境素養」、「氣候風險」與「淨零行動」內化為日常學習核心。

環保局進一步指出，未來將持續配合環境部政策，結合「新竹縣環境教育專案推廣」及「淨零綠生活與綠色消費推動」等工作，透過環境知識競賽、環教場域輔導、校園課程與社區行動等多元管道，讓環境教育從校園擴展至社區與職場，帶動更多縣民實踐「淨零綠生活」，並把今年勇奪全國第一名的榮耀轉化為持續前進的動力。