114年社區認證計畫名單 出爐

▲基隆市社區認證計畫圓滿落幕，8社區獲認證、10位基層工作者榮獲「社區轉動獎」。（記者鄭紫薇翻攝）

市府社會處推動「114年社區認證計畫」順利完成，歷經書面審查、實地訪視及複審，認證名單正式出爐。今年共有八個社區發展協會脫穎而出，10位基層工作者榮獲「社區轉動獎」。

社會處說明，仁愛區誠仁社區、仁愛區吉仁社區、信義區東明社區、安樂區樂一社區、安樂區三民社區、安樂區內寮社區、暖暖區八南社區，以及七堵區堵南社區，均展現基隆市社區多元能量與深耕成果。

市府指出，過去社區評鑑採用衛福部指標進行考評，但單一標準難以反映各社區獨特性，恐窄化價值。為貼近社區真實運作，自109年起社會處試行「社區認證計畫」，透過認證過程，不僅檢視社區日常努力，更引導夥伴回顧與反思，強化社區發展初衷。

社會處長楊玉欣表示，今年更首度專為基層工作者設「社區轉動獎」，表揚默默付出的力量。她強調「社區發展要能長遠，除了領導者帶領方向，基層人員的投入更是穩固基石。」

社會處指出，這屆共有十位工作者獲獎，服務年資最長達16年之久，分別是仁愛區吉仁社區總幹事簡淑霞、仁愛區誠仁社區志工洪曉君、信義區智慧社區執行長蕭淑華、中正區平寮社區社工顏語葵、中山區德和社區執行長洪圓明、安樂區內寮社區總幹事林玉菁、暖暖區八南社區志工陳朝成、暖暖區過港社區烹飪組組長何秀娥、暖暖區碇內社區照顧服務員兼副執行長葛謹瑜，以及七堵區百福社區總幹事王添貴。

「深耕基層，轉動共好。」市府社會處也感謝所有社區夥伴的努力，讓基隆社區持續前進、共創美好。相關表揚儀式將於115年社區發展工作聯繫會議中公開頒發，屆時將再度見證社區力量的凝聚。