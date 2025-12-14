114年秘書傳愛 點亮臺東反詐騙公益活動圓滿落幕

由臺東縣秘書交流協會主辦的「114年秘書傳愛 點亮臺東反詐騙公益活動」，在各界熱烈參與下順利完成。

臺東縣秘書交流協會理事長池明華（左）帶領協會成員及社會大眾參與，將捐血公益與反詐騙宣導結合。

由臺東縣秘書交流協會主辦的「114年秘書傳愛 點亮臺東反詐騙公益活動」，在各界熱烈參與下順利完成，這項活動結合臺東縣各級民意代表及臺東縣警察局共同協辦，展現公私協力推動公益的具體成果。

活動由臺東縣秘書交流協會理事長池明華帶領協會成員及社會大眾參與，將捐血公益與反詐騙宣導結合，透過現場宣導與互動說明，提升民眾對詐騙手法的辨識與防範意識，同時鼓勵民眾挽袖捐血，實際支持醫療用血需求。

活動現場氣氛熱絡，參與情形踴躍，共計捐出血液 139袋。臺東捐血站江站長表示，這次活動中有多位首次挽起袖子的捐血者，顯示公益行動成功號召更多民眾投入。

臺東縣秘書交流協會常務監事蔡瑋倫表示，對於第一次捐血者而言，初次挽袖難免緊張，但在現場醫護人員的專業引導與關懷下，大家都能安心完成捐血，也更深刻體會到捐血助人的意義，期盼未來能有更多民眾加入定期捐血的行列。

池明華理事長表示，透過捐血傳遞愛心，同時強化反詐騙觀念，讓公益行動不僅止於付出，更能守護民眾的生命與財產安全，形成正向的社會善循環。

臺東縣秘書交流協會未來也將持續結合政府單位與地方資源，推動多元公益活動，為地方社會注入更多溫暖。