114年移民節嘉年華會高雄盛大舉辦。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

由移民署及高雄市政府合作舉辦的「114年移民節嘉年華會」29日在高雄市盛大舉辦，內政部長劉世芳肯定外籍人士在臺貢獻，與會時表示，臺灣不僅擁有好山好水，同時也是多元社會，政府期許新住民在臺灣各地都可以築夢，同時宣布自即日起，臺紐互惠自動通關正式啟動。

今年移民節活動與往年舉辦的型式不同，特別以「築夢臺灣•港動世界」為主題，結合高雄港都灣區特色舉辦慶祝活動，並特別結合臺紐互惠使用自動通關啟動儀式，透過無人機搭載臺灣及紐西蘭國旗，緩緩起飛航向舞臺，於內政部、外交部、交通部觀光署、紐西蘭商工辦事處及來賓見證之下，宣布自即日起，臺紐互惠自動通關正式啟動，是繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，成為第8個提供我國國人自動通關待遇的國家。

活動現場亦同時表揚10名優秀新住民及移工，國籍多元且遍佈各行各業，包括長年於高雄旗津關懷外籍漁工，提供免費通譯服務的印尼新住民洪秀鸞；也有從害羞內向，到現在參與多部電視劇及舞臺劇演出的越南新住民陳秋柳；另有在臺努力工作屢獲肯定的模範移工泰國籍楊國俊先生及菲律賓籍雷卓女士等，因為他們的努力，臺灣更加美好，也讓世界看到臺灣。

內政部長劉世芳表示，今年在新住民政策推動上，內政部多所著力，包括為籌辦新住民業務專責機關共召開 25 次會議，同時擴大新住民發展基金運用、持續推動築夢與獎助（勵）學金計畫，並透過《新住民心力量》節目提升文化能見度、保障新住民媒體近用權；另配合《外國專業人才延攬及僱用法》修法，放寬專業人才申請永久居留規定，持續打造友善、多元的國際環境。

劉世芳部長進一步指出，自去年《新住民基本法》公布後，至11月21日通過《新住民發展署組織法》間，內政部為籌辦新住民發展署，共召開 25 次會議，除規劃人力及編制，也著重於如何讓新住民文化更能夠被社會看見。為提升新住民文化能見度，警察廣播電臺自去年10月起開播《新住民心力量》節目，以生活化方式呈現新住民在臺的故事，保障媒體近用權。新住民在臺灣落地生根後，所孕育的下一代都是政府積極栽培的孩子，在培力支持方面，內政部也擴大「新住民發展基金」的適用對象，補助公私部門辦理多元計畫。