114年移除綠鬣蜥26萬隻 成體捕獲獎金將提高

（中央社記者張雄風台北19日電）林保署今天表示，去年綠鬣蜥移除總量達26萬隻的新高紀錄；今年將加強移除具繁殖力的成體（吻肛長30公分以上），並提高捕獲成體獎勵金，每隻獎勵金由新台幣250元調升至300元。

為遏止外來入侵綠鬣蜥族群增長擴散，農業部114年成立「綠鬣蜥防治應變小組」。據統計，去年綠鬣蜥移除總量達26萬隻的新高紀錄，為113年的3倍。

農業部林業保育署今天發布新聞稿表示，今年將提高獎勵金優先移除具繁殖力成體，並強化APP回報系統的AI辨識與數據分析能力，提升移除量能，期遏止族群擴張，也嚴防綠鬣蜥北擴。

林保署進一步說明，凡已受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元；而地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，酬勞維持每隻500元，但未達30公分的幼體則由每隻200元調降為100元。

此外，在苗栗、新竹地區等綠鬣蜥分布北界，偶有傳出綠鬣蜥現蹤，林保署已將竹、苗列為應加強移除警戒區，與地方政府密切合作加強巡查，嚴防族群向北擴散。

林保署指出，過去綠鬣蜥移除面臨的痛點，包括補助地方政府的經費多為一年一期，常因年底計畫結案後未能立即銜接新年度計畫，導致跨年度的移除空窗期，而年初正是綠鬣蜥開始交配繁殖的重要階段。

此外，許多縣市交界或地形險惡區域，以及軍營等軍事管制場域，往往因權責不清或難以進入而成為三不管的移除盲區；而以往移除僅著重數量，缺乏針對具繁殖能力個體的策略性移除，導致移除效率不彰。皆成為移除綠鬣蜥面臨的難題。

除了地方政府委託的專業團隊及完訓認證民眾執行有償的綠鬣蜥移除任務外，林保署特別聲明，歡迎熟悉綠鬣蜥外形與生態的熱心民眾無償協助移除綠鬣蜥，不必擔心觸法；但在移除過程切勿刻意虐待或施加非必要之痛苦。

而希望移除綠鬣蜥換取獎勵金的民眾，則須參加地方政府開設專業課程並取得認證，以確保參與者均能認識綠鬣蜥生態習性並運用適當的移除方式，配合政府單位移除規劃的調派與分工，在提高移除成效的同時，兼顧公共秩序與作業安全。（編輯：李亨山）1150119