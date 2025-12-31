114年空品顯著改善 環境部明年鎖定幼兒園推新政策

環境部今天(31日)舉辦記者會，公布今年(114年)空氣品質監測結果。

環境部今天(31日)舉辦記者會，公布今年(114年)空氣品質監測結果，今年全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度已經降到12.6微克/立方公尺（µg/m³），比108年的到16.2微克/立方公尺（µg/m³）有顯著下降，顯示空氣汙染防制策略有具體成效。

環境部大氣環境司司長黃偉鳴說明，今年發布「空氣品質政策白皮書」，推動跨部會建構校園空氣品質四層防護網，針對鄰近工業區的學校強化空品管理、針對周邊道路劃設空維區，另外針對工業區進行空汙體檢並輔導工廠改善，透過燃料管制法規加強汙染源頭管理，加速高汙染車輛汰換及推動運具電動化等。

經過一連串的政策措施，黃偉鳴司長說，監測資料發現，細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度降低，今年全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度已經降到12.6µg/m³，比108年的16.2µg/m³有顯著下降，顯示中央與地方合作有相當成效。

黃偉鳴司長說，環境部希望2030年細懸浮微粒降到10µg/m³，2035年降到8µg/m³以下，因此明年將啟動第三期方案，攜手地方政府規劃空氣汙染防治方案，並持續推動校園空品四層防護，尤其將在幼兒園導入診斷、監測與資料分析，提供幼兒園完整的健檢報告，並透過輔導及獎勵制度，鼓勵幼兒園進行自主管理並進行認證，希望守護一下代的健康。

不過，環境部也指出，雖然臭氧8小時紅色警示站日數維持約7成， 114年只有88次，有大幅減少，但受到大氣氣候穩定，不利臭氧擴散條件，使臭氧濃度改善遭遇瓶頸，需要關注。