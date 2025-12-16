114年第3季整體住宅價格指數呈現平穩微漲趨勢
記者蔡琇惠／新北報導
新北市地政局公佈114年第3季住宅價格指數，114年7月至9月之全市住宅價格指數分別為130.40、131.84、131.88，月漲幅介於0.03%至1.10%之間，另大樓及公寓指數與上季相較亦呈現平穩微漲走勢。
新北市地政局指出，觀察新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，114年7月至9月指數漲跌互見，各月份變動率介於-2.83%至3.50%的漲跌幅，與去年同期相較則大概有-3.37%至9.69%之年變動率。整體來說，本市各區域住宅市場雖受央行第7波選擇性信用管制影響成交量縮減，惟仍因剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格呈現持穩。
地政局提到，本季各捷運線指數亦有漲有跌，新店線及環狀線較上季略跌 -1.51%至-0.13%；板南線(板橋段、土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線及淡水線等指數則較上季上漲0.02%至1.13%，整體呈現平穩，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。
地政局表示，114年第3季新成屋指數124.21，與上季相較上漲1.12%。在整體開發區方面，臺北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為117.65、119.21、120.36及104.96，季變動率呈現0.33%至2.61%之漲幅，分析原因除原物料及工資持續上漲、通貨膨脹預期心理因素影響，使新成屋價格仍持續微漲；而觀察整體開發區因信用管制措施實施導致市場觀望氣氛濃厚，惟仍因生活機能日趨成熟，持續吸引人口遷入，區域住宅價格穩定成長。
地政局補充，定期每季皆會公布6大類24項住宅價格指數及每半年公布8項住宅租金指數，共計7大類32項之指數統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息及專題分析供外界參考，相關資料已置於「新北市政府地政局網站」(網址：https://www.land.ntpc.gov.tw)及「新北不動產愛連網」(網址：https://i.land.ntpc.gov.tw)，歡迎各界瀏覽指教。
