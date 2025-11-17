114年第4次航海人員測驗 二天全程到考率86.05％

航港局長葉協隆視察考場為應試考生加油。（圖：交通部航港局提供）

交通部航港局表示，「一一四年第四次航海人員測驗」十一月十五日、十六日兩日於華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區辦理，計有七百六十七名考生報考，二天總到考人數六百六十人，全程到考率八十六點零五％。

航港局說明，航海人員測驗一向是海事院校航輪科系學生從事航海職涯的重要機會，考生一旦通過測驗並完成實習，就能順利進入船員行列。這不僅是一個展開航海夢的起點，更是挑戰自我、開創新生活的重要契機。航港局希望有更多充滿活力與熱情的有志之士，加入航海事業行列，為未來臺灣航運產業發展注入更多成長動能。

航港局提醒，本次測驗預計十二月十二日榜示，考畢試題及答案將即日起在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統（網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201）公布。如有試題疑義，請於本次測驗結束之次日起三日內（即十一月十九日前），登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果也將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考。