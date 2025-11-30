114年節能績優學校出爐 AIoT助新竹特教奪冠
教育部國教署響應行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，推動各項節能策略，並委由國立勤益科技大學辦理114年節能績優學校評選，歷經初選、複勘及決選，評選出6所節能績優學校，分別由國立新竹特教學校、國立員林農工、國立關山工商獲得前三名；另外，國立北門農工、國立東石高中、國立清華大學附設實驗小學，也獲節能績優學校的肯定。
獲得第一名的國立新竹特教學校，採用AIoT創新節能措施，透過遠端控制冷氣開關及設定溫度，利用使用手機APP簡單操作，不僅成本低，還能有效控管空調設備用電及節省巡檢人力；此外，也在太陽西曬的教室貼上隔熱貼，降低太陽西曬產生的高溫，此舉可減少學生使用空調的時間。這兩項空調管控措施都有效降低學校用電。
第二名國立員林農工，透過照明、空調設備汰換及變壓器負載串並聯，改採用高效率非晶質變壓器，大幅減少學校用電；學校還設有專職技士及總務主任用心改善校園用電之電力管理，在設備汰換及人員專職管理之下，達到有效節能省電的成果。
獲得第三名的國立關山工商，於硬體設施進行老舊電力系統改善工程、汰換空調設備及建置能源管理系統，除有效降低用電量外，可監測及卸載用電，達到用電智慧控管及節能；管理措施上，避免同一時段高耗電設備實習課程開課，運用分時排課方式，並避開學校尖峰用電，有效進行用電管控。
