114年經濟部節能標竿獎評選 長榮大學榮獲教育業類組銀獎





經濟部舉辦114年節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎選拔，有116家單位及28所國民中小學報名參加，經過初審、複審、決審，評選出24家節能標竿單位及20所推動能源教育標竿學校。長榮大學近年來在永續、節能成果優異，獲得評審團肯定，榮獲教育業類組銀獎，由總務長黃琴芳代表出席領獎，接受經濟部長龔明鑫頒獎表揚。

為鼓勵公民營企業及學校參與自發性節能減碳，經濟部舉辦節能標竿獎評選，共選出44家節能卓著企業及推動能源教育優良學校表揚。經濟部表示，節能標竿獎活動的精神，在於節能典範的加值運用及傳承與分享，後續將結合示範觀摩活動，擴散獲獎單位的節能成功經驗，加速帶動全國各界多元運用標竿典範做法，深化推動節能，共同邁向淨零永續經營環境與教育氛圍。

長榮大學校長孫惠民表示，永續發展典範大學是該校的治校理念，為積極響應國家永續發展目標，已於2023年通過ISO 50001能源管理系統驗證，並已宣示2050年達到淨零排放目標。在節能措施方面，已將各宿舍及教學大樓的空調冰水主機，汰換為高效能磁浮離心式變頻主機並加入自動監控設計。

校園標竿建築長榮堂，建築節能獲得第一屆淨零建築設計大賞銀獎。體育館設置光導照明系統，導入自然陽光零耗能。圖書館照明導入智慧微波感應控制。建置校園用電智慧監控系統。第三宿舍電力變壓汰換為非晶質式變壓器。分析檢討空調系統進行精準汰換等都獲得良好的績效。

基於永續組織管理，長榮大學推動能源管理人才培力計畫，結合全校性核心通識課程，培育綠領人才，融入課程實施全校樹木碳盤查等。113年節約能源及抑低二氧化碳排放績效，能源節約量29公噸油當量、抑低二氧化碳159公噸、節省電力達336千度。10年來單位樓地板面積用電量下降達20%，顯見校園節能減碳有顯著成效。

