114年總統盃AI素養爭霸賽 北市獲1金1銀2銅佳績

金華國小榮獲國小一般組金牌，再挺進總冠軍賽拿下銅牌

介壽國中獲國中一般組銀牌

東湖國中獲國中一般組銅牌

金華國小獲得總冠軍賽銅牌

表演賽獲獎隊伍大合照

臺北市學生在114年度總統盃AI素養爭霸賽全國賽表現優異，5隊代表隊分別在各組獲一金一銀一銅一佳作，獲得國小一般組金牌的金華國小隊伍，再挺進總冠軍賽拿下銅牌，臺北市在本次全國賽共獲得一金一銀二銅一佳作的成績。

臺北市教育局說明，今年的總統盃AI素養爭霸賽全國賽在臺南舉行，集結全國各縣市代表隊齊聚競技。賽事以AI模型訓練與情境式對戰為核心，聚焦在培養師生理解AI架構、進行資料蒐集、程式設計與模型訓練的能力，並以遊戲化任務促進AI思維的實作應用。各縣市代表隊已完成資料蒐集、訓練AI模型並建立程式，使AI遊戲中的魷魚能進行正確狀態判讀與行為決策，包括辨識蝦子、小魚等加分項目、避開扣分的海洋廢棄物及對手攻擊。

廣告 廣告

並以遊戲化任務促進AI思維的實作應用。各縣市代表隊必須使用AI遊戲中的魷魚能進行正確狀態判讀與行為決策，包括辨識加分項目蝦子、小魚，避開扣分的海洋廢棄物及對手攻擊。各縣市代表隊已完成資料蒐集、訓練AI模型並建立程式

榮獲金牌成績的臺北市金華國小學生蔡勻綺和陳柏叡表示，兩人從Scratch積木式程式語言開始培養基本程式能力，逐步建立運算思維，培訓期間嘗試拆解可能的策略或變數、找出關鍵條件、反覆測試並修正。剛開始魷魚程式常常判斷錯誤、一直失敗，但持續改進策略，能成功獲得金牌，真的非常開心。

介壽國中團隊在國中一般組獲銀牌成績，展現出卓越的人工智慧應用能力與團隊合作精神。指導教師黃麗衡表示，學生們為了提升模型效能與程式穩定度，不斷嘗試優化演算法、調整參數，並學習運用不同AI工具進行比較與測試，這段不斷修正與突破的歷程，讓他們深刻體會到AI學習並非追求完美結果，而是持續思考與進步的過程。團隊展現出勇於挑戰與堅持到底的學習態度，這不僅學習AI技術，更從中培養問題解決思維與社會責任感，充分體現AI教育素養的核心價值。