114年總統盃AI素養爭霸賽 台南市獲得總決賽冠亞軍表現優異





由教育部主辦、台南市政府教育局承辦的114年總統盃AI素養爭霸賽，有來自全國22縣市150支隊伍超過300名國中小學生參與競賽。經過各縣市預賽、決賽、跨組總決賽，台南市獲得3金3銀2銅1佳作，左鎮國小獲得全國總冠軍，南化國中獲得全國總亞軍，表現優異。

114年總統盃AI素養爭霸賽，分為國小一般組、國小偏鄉組、國中一般組、國中偏鄉組及表演組等5個組別。來自全國各縣市的國中小AI程式設計菁英隊伍，經過各縣市預賽，有124支隊伍晉級決賽，各組選出的冠軍隊再進行跨組總決賽。

教育局表示，此次競賽台南市由左鎮國小、南化國中、菁寮國中、新市國中、開元國小、億載國小等6校選手代表參賽。經過決賽評選，獲得3金3銀2銅1佳作。左鎮國小、南化國中分別獲得國小偏鄉、國中編鄉組分組冠軍。再經跨組總決賽，左鎮國小獲得全國總冠軍，南化國中獲得全國總亞軍。

教育局表示，該局推動的數位新世代、學習新3C願景，108-114年持續挹注資源到偏鄉學校，補助偏鄉進行運算思維及AI課程。再由教師社群組成種子教師指導，培養學生學習運用邏輯運算思維策略，收集資料訓練AI模型。總統盃AI全國賽獲得優秀成果，顯見學校分群及偏鄉共學策略十分成功。

左鎮國小教師王鍠文表示，這是一場邏輯與AI策略的戰爭，小選手們在1個月的密集集訓中，經歷無數次模型過度擬合或策略失效的挫折。選手們必須教會AI判斷：在情境式的對戰中，精準執行吃食物、躲避垃圾的策略，提高自己的等級，並在固定的時間內擊敗對手。透過遊戲化的方式，深化學生對機器學習運作模式與決策邏輯的理解，展現駕馭AI工具的成熟度。

