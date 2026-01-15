114年職災致死251人 營造業占105人最多

（中央社記者張雄風台北15日電）勞動部今天公布114年職災死亡人數總計251人，以營造業105人最多，其中又以「墜落」致死占70人最高；若依縣市觀察，台中職災死亡36人居全國之冠，其次為新北、桃園。

勞動部發布新聞稿，公布民國114年全產業重大職災死亡人數，總計為251人，較113年287人減少36人。

勞動部說明，114年營造業死亡人數為105人，占總數約42%，較113年減少40人，主因是持續強化建築工程檢查強度，並針對墜落、火災等高風險危害落實監督與預防輔導，且114年營造業不當趕工的情況減少。

進一步分析，營造業「墜落」致死比率仍高達67%（70人），其次為倒塌、崩塌10人死亡，感電5人死亡；民間工程災害占比超過7成，是未來須持續強化的重點。

另外，製造業死亡人數增加7人共計63人，反映出國內中小企業占大多數的製造業，在防止職災資源及安全管理知能上的匱乏。

在縣市別方面，台中市114年以36人死亡居全國最高，新北市（32人）與桃園市（32人）次之；高雄市23人（較前一年減少17人）、台北市19人（增加8人），顯示各地方政府的職場安全推動工作仍有精進空間。

勞動部已修正職業安全衛生法，並同步提出「強化職場減災行動計畫」，從法制面與執行面推動各項減災作為，重點包括強化工程源頭防災、加強承攬安全管理、擴展防災夥伴合作量能及導入科技防災效能。

勞動部將114年重大職災死亡人數統計資料公布於職業安全衛生署官網「職場重大職災/違法資訊公布專區」，後續並將按季於次月15日前公布最新的統計資料，接受社會大眾監督。（編輯：管中維）1150115