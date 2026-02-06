114年自由貿易港區貿易值破6兆元 創歷史新猷

（中央社記者黃巧雯台北6日電）交通部航政司今天表示，受惠近年全球人工智慧和高效能運算發展，帶動台灣半導體高階產品出口成長，進而推升自由貿易港區114年貿易值翻倍成長，突破6兆元大關，再創歷史新猷。

交通部航政司今天舉辦記者會表示，台灣自由貿易港區自93年起開始營運及發展，歷經20年，113年貿易值首度突破新台幣3兆元。

航政司表示，受惠於近年全球人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）快速發展，台灣半導體高階產品出口展現強勁成長動能，帶動自由貿易港區114年營運績效再創新高，全年貿易值翻倍成長，突破6兆元大關，寫下歷史新猷。

交通部指出，人工智慧正以驚人速度發展，成為推動科技革命和經濟增長的核心驅動力，為呼應政府「AI新十大建設」與「人工智慧島」政策發展方向，將持續推動六海一空自由貿易港區建設，並成功吸引高附加價值關聯產業鏈進駐。

受惠於AI產業鏈從研發、製造到全面加速發展應用，帶動高階晶片及伺服器產品出口增長，交通部表示，桃園航空自由貿易港區114年貿易值躍升超過5兆元，較113年2.4兆元、成長1.1倍，貨量也增加近5成，達5萬噸。

為應AI產業發展需要，交通部表示，桃園航空自由貿易港區再投資32.5億元，建設H棟加值廠房（1.2公頃），並於114年11月啟用，完成全區開發最後一哩路，目前已有鴻佰科技公司進駐，擴增AI伺服器產線，為AI產業再添動能，未來全面營運後，可再創造1000億元貿易額，並提供800個就業機會。

在海港自由貿易港區方面，交通部指出，由於油品、半導體類電子產品國際市場需求持續成長，114年貿易值達8888億元，較113年6356億元，成長4成，貨量也成長超過1成，達702萬噸。

為持續推動海港智慧化建設，交通部表示，114年共完成220車道eTag輔助車牌辨識系統，強化車輛與貨物進出自由貿易港區安全。

另外，交通部指出，台北港智慧車輛產業發展園區已於114年4月取得營運許可，預計115年3月將先啟用新車整備（PDI）中心，提供新車交車前檢測及加值服務，116年第1季將再啟用物流中心，預期全面營運後可創造700個就業機會，帶動1270億元產值。

隨著台美關稅談判底定，交通部表示，未來高科技產業進出口需求預期將持續成長，聯邦快遞（FedEx）也看好台灣航空貨運市場發展，在桃園國際機場擴大投資聯邦快遞桃園國際機場轉運中心，並預計在115年3月上旬舉行啟用典禮，將讓台灣空運進出口能量更添競爭力。

為擴充海港自由貿易港區營運規模及發展空間，交通部指出，台灣港務公司正推動高雄港中島商港區第46至57號碼頭（16.24公頃）劃設成為自由貿易港區，提供業者經營倉儲、物流等多元業務，並可結合鄰近工業區、課稅區產能進行委託加工，創造更多產業加值優勢，鞏固台灣成為全球智慧產業供應鏈關鍵樞紐地位。（編輯：李亨山）1150206