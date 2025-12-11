「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」帶動產業全面升級 臺南產業邁向智慧化新里程

▲「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」持續協助企業轉型升級

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】由臺南市政府經濟發展局推動的「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」，今年正式邁入第三年成果階段。透過數位量表建置、專家輔導、技術導入、跨域交流與成果展示，市府以更系統化的方式協助在地中小企業強化數位韌性，展現臺南在 AI、IoT、數據應用與永續治理方面的全面性進展。

▲「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」數位轉型推廣說明會

今年推出的「臺南市企業數位轉型量表」，協助廠商全面理解自身在數位投資、工具使用、營運管理及技術應用上的現況，就像為企業做了一次系統性的「數位健診」。今年已有超過 30 家企業完成評估，透過量表回饋，許多廠商能更明確掌握轉型方向，避免誤踩雷區或盲目投資。市府同時媒合 AI、IoT、導購工具、影像辨識、雲端 ERP 等專業技術供應商提供一對一診斷，協助企業將痛點具象化、需求清晰化，讓數位轉型真正「做得到、用得起、看得見成效」。

▲「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」數位轉型課程

在技術導入方面，今年市府特別協助零售與製造兩大產業導入AI實務應用。零售業導入AI 導購與互動看板後，不僅減緩人力不足問題，也讓門市服務更一致、更快速，有效提升接待品質與銷售效率；製造業則透過AI影像辨識進行產線品質管理，改善不良率、縮短反應時間，打造更穩定、具競爭力的製程能力。這些實際成果都直接回饋到企業端，有效降低成本、提升效率，讓廠商真正感受到「科技帶來的營運改變」。

▲「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」數位轉型企業參訪

此外，今年計畫共辦理四場「數位轉型課程」，涵蓋AI工具、數據分析、RPA自動化、CRM、雲端管理等應用主題，採用案例練習、實機操作與分組互動方式，讓廠商能「學得會、帶得走、用得上」。兩場大型「數位轉型推廣說明會」以及兩場標竿企業參訪更吸引超過百家企業參與，透過專家分享、示範案例與現場交流，使企業能在短時間內掌握產業趨勢與政府資源，提升導入意願。

▲「114年臺南市產業數位轉型應用計畫」數位轉型成果發表

計畫執行單位資暘數位表示，今年的成果清楚顯示臺南企業正從「導入工具」走向「深化應用」，企業開始可自行使用數位工具、用數據分析營運狀況，甚至導入AI解決實際痛點，這是臺南邁向智慧城市的重要跳躍。未來，資暘將持續協助市府推動「企業數位能力提升 × 永續經營 × AI深化應用」三大方向，打造更具有國際競爭力的智慧產業生態系。透過市府、企業與技術夥伴的共同努力，臺南正以穩健步伐邁向「智慧、永續、創新」的城市願景。（圖資料來源╱資暘數位有限公司提供）