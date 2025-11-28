114年苗栗市老人文康中心長青學苑成果發表會

【記者 洪美滿／苗栗 報導】本年度成果發表會於 11月28日在文觀局中正堂演藝廳盛大登場，四百多位銀髮學員今日齊聚一堂，以亮麗的精神與滿滿自信，展現一年來的多元學習成果，台上洋溢著喜悅與成就，

台下喝采掌聲不斷，真正體現「活到老、學到老」的生命力。

成果活動開場特別邀請苗栗縣VIP新住民協會鄭尤莉老師帶來印尼孔雀舞，優雅而精湛的舞姿，讓在場學員大飽眼福。每週一至週五，位於綠意盎然、環境優美的貓裏山文康中心，已成為長者們最期待的學習天地。這裡不只是上課的地方，更像一個充滿人情味的大家庭。

文康中心長青學苑每年度為苗栗市50歲以上的銀髮市民規劃多元課程，包括社交舞、流行歌曲、書法、排舞、養生氣功、瑜珈、毛巾有氧等 13 班，堂堂熱烈、班班額滿。從靜態到動態，專業師資帶領學員在身心靈上都獲得明顯的成長與活力。

明（115）年度課程將於12月中旬公告，歡迎有興趣的苗栗市銀髮族踴躍報名，一起體驗充實而精彩的退休生活。

余文忠市長致詞時表示，長青學苑展現了長者持續學習的熱忱，非常令人感動。苗栗市公所也將持續努力，爭取更完善的學習與福利資源，讓長者們能在熟悉的環境中「在地老化、成功老化」，保持健康、持續學習、充實生活。（照片記者洪美滿翻攝）