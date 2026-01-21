114年落水魚鷹獲救繫環野放 鳥友拍到捕魚英姿重現

（中央社記者盧太城台東縣21日電）1隻去年落難台東知本魚塭、無法展翅飛翔的保育類動物魚鷹，經野灣野生動物保育協會救治後繫環野放；日前有鳥友拍到這隻魚鷹再現捕抓大魚英姿，欣喜牠恢復獵食能力。

二級保育類動物魚鷹，擅長衝水捕魚，去年3月有鳥友在台東知本魚塭發現1隻魚鷹載浮載沉，無法展翅升空，於是通報縣民服務專線轉送野灣救治，經救治後在腳上繫上橘色腳環野放。

台東林姓鳥友今天告訴媒體，日前在知本魚塭拍到1隻魚鷹，利爪上掛著一尾大魚，矯健升空，他仔細檢視照片時發現牠的右腳配掛著編號B01橘色腳環，經野灣野生動物保育協會確認，這隻魚鷹是協會於去年4月間在同地點繫放。

林姓鳥友說，隔了2天，又拍到這隻魚鷹在同一天空盤旋，再現捕魚英姿。

野灣野生動物保育協會人員告訴媒體，這隻魚鷹是去年3月27日被民眾發現在魚塭漂浮掙扎，無法展翅升空，通報縣民服務專線並後送至協會；經獸醫檢查，翅膀沒太大問題，但住院期間都不進食，只能透過人工塞食，容易引發牠緊張，加上因沒有明顯傷勢，經多日觀察，確認可以正常飛行，便於4月7日野放。

野灣保育人員表示，協會為這隻魚鷹繫上編號B01橘色腳環，有利於將來追蹤記錄，去年10月就有民眾通報，在知本魚塭周邊發現牠的蹤跡，前2天又有鳥友持續目擊，證實牠還在同一片棲地上生活，而且鳥友也拍到牠成功抓到一尾大魚，代表牠仍維持著天生獵食能力，頗感欣慰，也感謝鳥友熱情通報。

陳姓資深鳥友表示，魚鷹是在台灣屬冬候鳥，空中伸出利爪衝水抓魚英姿，是許多鳥友夢寐以求精采畫面，去年這隻落水魚鷹有可能羽毛太潮濕，或是抓到的魚太重，導致飛不起來，「一定讓牠感到顏面盡失」；不過，大難不死在這冬季重返度冬棲地，印證鳥類對於棲地的忠誠度。（編輯：陳仁華）1150121