114年藥事服務報導獎 中國時報獲佳作肯定

《中國時報》健康中心記者鄭郁蓁、王家瑜、林周義，以「我的身體我做主 事後避孕丸轉類指示藥 未來藥局買得到」，獲得114年藥事服務報導獎平面組佳作肯定。（鄧博仁攝）

中華民國藥師公會全聯會今日舉行「114年藥事服務報導獎」頒獎典禮，《中國時報》以「我的身體我做主 事後避孕丸轉類指示藥 未來藥局買得到」，獲平面組佳作肯定。

健康中心記者鄭郁蓁、王家瑜、林周義，以「我的身體我做主 事後避孕丸轉類指示藥 未來藥局買得到」，獲得114年藥事服務報導獎平面組佳作肯定。

報導關注事後避孕藥轉類，10多年來屢屢轉類失敗，隨著時代進步，性別平等議題逐漸受到重視，女性用藥的可近性權益不應再被忽視。本報率先以獨家、頭版頭大規模報導，食藥署將重啟討論事後避孕藥轉類議題，聚焦保守團體、國際客觀數字、藥師守護女性用藥權益等全方位角度，讓不同聲音都能獲得理性溝通與發聲。

廣告 廣告

透過本報持續追蹤報導，不僅引發各界重視，各大媒體也紛紛跟進。醫師與保守團體憂心固然有理，但退萬步言，實際層面來看，當女性發生非預期懷孕、產生使用藥物的實際需求時，現場實際狀況，特別是年輕女性，發生事後「衝得絕不會是醫院，而是藥局。」

《中國時報》另剖析避孕與墮胎之間差異，女性若錯過性行為後120小時內使用事後藥，就得墮胎。懷孕1到6周，得靠管制藥流產，費用介於5500元至7000元，風險較事後藥來得高；而懷孕7至14周，則需透過手術施行人工流產，費用介於7000元至1萬5000元之間，風險次高；懷孕14周以上者，必須靠手術引產，費用2萬元以上，風險最高。

依現行《優生保健法》規定，墮胎需取得配偶同意。雖然台灣已通過《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，但《優生保健法》尚未完成修法，藥界擔憂若《優生保健法》遲遲未修，避孕藥也沒轉類為指示藥，恐難保障女性生育自主權。

更多中時新聞網報導

工作滿檔遇女兒生病 王茉聿嘆當父母不容易

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴

分享台灣經驗 南山人壽前進COP藍區