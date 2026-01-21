114年警察治安滿意度調查出爐 近八成民眾肯定維護治安表現

國立中正大學犯罪研究中心針對114年民眾對警察重點施政作為之滿意度進行「手機調查」研究，召集人為本校犯罪防治學系暨研究所特聘教授、犯罪研究中心主任，兼任台灣刑事司法學會理事長楊士隆，副召集人為犯罪防治學系暨研究所教授兼教育學院院長鄭瑞隆、犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚以及犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲。

本次調查於民國114年12月11日至12月17日，訪問臺灣本島及離島地區（澎湖、金門、馬祖），設有戶籍且年齡在18歲以上之成年民眾。實際取得有效樣本3,000位民眾，在95%的信心水準下，全體18歲以上受訪對象的抽樣誤差最大為±1.79%。本研究也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行調整，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

廣告 廣告

經調查實施完畢並做相關分析後，於115年1月21日在臺北召開民眾對警察維護治安工作滿意度調查發表會，公佈調查結果。調查發現如下：

一、 民眾對住家安全感滿意度，有超過八成六以上之正面態度

本次調查結果發現，在「住家與社區治安狀況的觀感」上，86.35%的民眾感覺住家附近安全，多數民眾對於自家附近安全度表示具有相當之信心與肯定，整體居家或社區治安滿意度達八成六之正向評價。然而，對整體治安狀況之觀感有48.56%的民眾認為當前治安良好；以近三年整體觀察皆呈現穩定正向評價，顯示出國民對於落實公共安全之評價給予肯定。

二、 近七成九之民眾對警察維護治安工作感到滿意，肯定其處理案件之專業態度

本次調查發現，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度為78.72%，近七成九之民眾肯定警察人員在工作上的專業表現。根據近三年之調查結果顯示，「警察維護治安工作」的滿意度均維持在七成五以上；於此同時，針對第一線警察人員之表現，有82.28%之民眾對警察機關處理民眾案件或求助電話時之態度表達滿意，相較於去年（113年）之滿意度大幅提升8.1%(74.18%→82.28%)，顯示臺灣民眾在今年給予警察機關高度肯定。

三、 民眾對警察機關之各項施政，多持正面肯定之滿意度

在警察機關施政中，民眾對於其在「警察機關打詐成效」、「推動暑期保護青少年青春專案」、「查緝毒品」、「加強取締酒駕」、「處理群眾抗議之作為」、「維護安全勤務」、「提供便民措施」與「遏止聚眾鬥毆事件」之主觀感受與作為給予正向回饋各別占了64.99%、74.15%、67.13%、71.3%、67.41%、89.63%、90.78%以及83.58%。可以發現，民眾對於警察機關之相關施政作為，多數予以良好反應，均有六成至九成的滿意態度，且三項施政項目有超過八成以上之滿意表現，其中，提供民眾舉家外出住居安全維護及護送民眾鉅額存領款之「便民服務措施」最受民眾認同，達九成以上之肯定。對於警察機關在重要節日及假日協助維護民眾交通及搭乘大眾運輸（如火車、捷運）安全之勤務以及對於警察出動快速打擊犯罪部隊(快打部隊)以遏止聚眾鬥毆事件之作為亦獲超過八成以上之滿意。以下分別簡述各項施政之滿意度：

1. 「警察機關打詐成效」

警方透過結合科技手段與公民教育的預防策略，有效提高民眾對詐騙與其他經濟犯罪之識別能力，從而降低潛在受害者的風險，改善社會對司法制度的信任感。詐騙犯罪不僅危害民眾財產安全，也對社會信任與公共安全造成威脅，警察機關在維護社會秩序和執行法律過程中，為確保其執法工作的有效性，須獲得公眾的支持與合作，故詢問受訪者對於警察機關提供打擊詐騙成果的支持度，瞭解社會大眾對警察作為查緝詐欺集團（含車手）之表現，提供未來在施行防制詐欺策略時之重要參考依據。

本研究案針對「臺灣民眾對於警察機關打詐成效之滿意度」進行調查，數據顯示64.99%之民眾對警方在查緝詐欺行動上的整體表現表示滿意，反映社會對警察機關之作為具有正面認知，也為未來優化防制詐欺策略及社會信任度，奠定實務與政策上之基礎。

2. 、「推動暑期保護青少年青春專案」

青少年為提升自我探索與社會情緒之學習過程中，參與各類活動或運動，雖有助於身心發展，卻因活動頻率與參與機會增加而面臨潛在的不法危害及安全威脅。因此，為加強暑期青少年保護，內政部規劃實施「114年暑期保護青少年青春專案」，整合各部會相關措施積極防治。

本研究針對「臺灣民眾對於警察機關在暑假致力推動暑期保護青少年青春專案之作為滿意度」進行調查，結果顯示有七成以上民眾持正面態度，表明民眾對於專案的知悉程度及執行成效具有一定認同，使警察機關未來可更精準地評估各項措施在實務操作中的成效與不足，包括水域安全管理、營業場所稽查、危險駕駛裁罰、道安講習及防制犯罪相關行動，使警察機關得以調整資源分配、優化宣導策略，強化針對青少年及家長的教育與防護指導，進而降低青少年遭受安全及不法危害之風險。

3. 「查緝毒品」

近年新型態毒品興起並造成諸多危害及毒品滲透校園等案件頻傳，政府對此高度關注，並在檢警不懈努力下有顯著成果。根據調查結果，114年「民眾對於警察查緝毒品表現的滿意度」為67.13%，與113年的64.05%相比仍呈現高度穩定。整體而言，超過六成五的民眾對警察在查緝毒品工作上的表現表示滿意，並給予高度正面的評價，充分展現社會對警察努力的肯定與支持。

今年除持續推動「安居緝毒專案」與精進「反毒通報網」外，政府亦開始執行「新世代反毒策略行動綱領第三期」，未來4年（114年-117年）以「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」、「抑制再犯」為四大目標，從緝毒、驗毒、戒毒、識毒等面向持續推動反毒工作，期望打造更全面且堅固的社會安全網，持續消弭國內毒品問題。透過具體成效與長遠規劃獲得社會廣泛肯定與支持，充分反映出民眾對於反毒工作的滿意度顯著提升，進一步增強國民對於打造無毒社會的信心。

4. 「加強取締酒駕」

《道路交通管理處罰條例》於110年修訂新上路，加重罰則以及強化連坐罰鍰並且將毒駕納入酒駕規定辦理，以此達到嚇阻和預防酒駕的發生，警政署於113年度持續推動「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，加強路檢密度與頻率，並結合科技執法手段，提高取締效率。針對酒駕進行加強取締有所成效，於本次調查結果顯示有高達七成一之民眾對此施政效果持滿意態度，並且維持高度評價，顯示民眾對警方執法工作的肯定與支持。

臺灣酒駕防制社會關懷協會根據警政署統計之資料，發現114年1-10月全國取締酒駕違規件數總計相較於去年同期減少3,924人，下降9.4%。從月度統計資料觀察，114年前九個月全國取締酒駕違規案件持續呈下降趨勢，而10月份則較去年同期顯著上升，此結果可能與中央政府為根除酒駕問題，持續推動相關修法和加重處罰的措施具有密切關聯，由此可知，政策的推行在一定程度上成功達到威懾效果，有效降低酒駕違規的發生率。

5. 「處理群眾抗議之作為」

隨民主社會的深化與公民意識的提升，群眾抗議與集會遊行已成為民眾表達意見與參與公共事務之重要方式。此類行動在促進公共討論與政策回應上具有正面意義，然而亦可能伴隨秩序衝突、治安風險與安全疑慮，使警察機關在現場管理與執法過程中面臨高度複雜且具爭議性的挑戰。

本研究案針對「臺灣民眾對於警察機關處理群眾抗議之作為」之滿意度進行調查，了解民眾對警察在維護公共秩序、保障群眾安全及執法過程中專業表現之評價。研究發現持正面態度者共占67.41%，呈現出社會對警察機關處理群眾抗議行動之整體認知與信任，此結果可作為警察機關檢視現行群眾管理措施成效之重要依據，並協助其在未來事件中調整資源配置、強化應變能力及提升溝通與宣導策略，從而在維護公共秩序與保障民眾權益間取得更佳平衡，有助於促進警民互信及公共安全的長期維護。

6. 「維護交通安全勤務」

根據113年警察之「警察交通執法與事故處理滿意度調查」，其針對「民眾對警察假日時在風景區及遊樂區周邊道路，執行交通疏導工作」進行調查，調查發現其滿意度高達91.75%，而本研究調查114年「重要節日及假日協助維護民眾交通及搭乘大眾運輸安全勤務」之滿意程度，研究發現89.63%的民眾對於此勤務具有正面的評價，如此近九成之滿意度反映出警方在保障民眾交通安全方面所付出的努力，得到社會廣泛支持與肯定。

依歷年趨勢圖可知，近兩年皆有如此近九成之滿意度反映出警方在保障民眾交通安全方面所付出的努力，得到社會廣泛支持與肯定，總體上滿意度仍然保持在高位。

7. 「提供便民服務作為」

良好的警民合作對促進社區安全和提高民眾滿意度具有重要作用。如警民關係良好，警察理解民眾需求並針對性制定相應政策時，不僅有助於提升社區安全，也能有效改善警察在民眾心中的形象，進而增強民眾對警察服務的滿意度，故警察機關為了提升民眾對警察之滿意度以及強化與民眾之關係，除了維護社會治安亦有提供協助民眾一些便民服務，與去年相比，本次調查警察提供之便民服務滿意度仍維持在九成以上（90.78%），對此民眾肯定警方之做法，並持有高度滿意態度。

8. 「遏止聚眾鬥毆事件」

面對突發事件時警察之反應能力格外重要，如何有效控制案件並維持民眾之安全一直是政府所重視之議題，而快打部隊即為對此類案件之重要應對措施。快速打擊犯罪部隊又稱「快打部隊」，旨在快速有效的打擊並控制犯罪，強調訓練有素之警員隨時待命，並透過優勢警力及時到場，快速控制現場，以避免案件失控。

對此本案調查114年「民眾對警察之出動快打部隊遏止鬥毆事件之滿意程度」有83.58%之民眾滿意其成果，雖相較於113年（85.75%）有所下降，但仍有逾八成的民眾正面肯定警察在遏止鬥毆事件之努力，此結果反映警察在處理突發事件時展現出高度專業性與效率，對增強民眾對警察機構的認同感與支持度具有重要作用。

（圖表皆由國立中正大學犯罪研究中心提供）

更多品觀點報導

警直擊「極樂包廂」5爆乳妹脫光全裸下場慘了

驚！通緝犯做完筆錄忽持物品自殘！偵查佐制止被咬傷

