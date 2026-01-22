114年逮189偽變造案 國境大隊：辨識精進因應高擬真

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）移民署國境事務大隊表示，114年度共查獲189件偽造或變造旅行文件案；今天特別舉辦「證照辨識達人比賽」，國境大隊表示，辨識技能持續精進交流，是國境證照查驗關鍵。

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬接受媒體聯訪表示，為防堵不法分子，移民署今天舉辦「證照辨識達人比賽」，題目選用近年實際查獲各國偽變造護照與旅行文件，期望藉由真實案例進行實務演練，強化移民官辨識能力。國境大隊會持續透過教育訓練與案例研析強化技能，並與國際移民機關及國家專業交流，即時蒐整最新資訊與風險趨勢，提升查驗量能。

林清芬說，114年度移民署國境事務大隊共查獲189件偽造或變造旅行文件案，隨著各國護照因版本更新頻繁且過渡期間新舊版本並行，加上近年偽造技術精進，假護照在外觀及部分防偽特徵上高度擬真，查驗人員須在短期完成專業判斷，對證照版本熟悉度與實務經驗要求甚高，透過讓參賽人員了解最新犯罪趨勢，可強化對各類偽變造證件特徵掌握。

參與競賽考生表示，隨著科技快速發展，偽變造護照及旅行文件手法日趨多元精密，透過競賽不但可強化辨識技能，也可以與不同單位進行交流切磋，對於防範日益複雜的跨境犯罪挑戰幫助很大。（編輯：陳仁華）1150122