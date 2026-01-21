114年遊合歡山疲勞駕駛車禍釀10死 南投警籲勿夜衝

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投警方統計，去年前往合歡山因打瞌睡、疲勞駕駛而發生A1類交通事故共9件釀10人死亡，肇事者多為年輕人，其中2件更是未成年學生無照駕駛自撞死亡，籲勿疲勞駕駛「夜衝」。

南投縣政府警察局交通警察隊今天表示，海拔3275公尺合歡山武嶺是省道最高海拔路段，吸引遊客拍照賞景，「夜衝」合歡山觀星、看日出更是盛行，但遊客卻輕忽疲勞駕駛危險性，統計去年前往合歡山沿線台14線至台14甲線上下山因打瞌睡、疲勞駕駛而發生A1類（當場或24小時內死亡）事故共9件，造成10人死亡。

交通警察隊指出，進一步分析肇事者居住地皆為外縣市觀光客，其中以大專院校學生族群居多，更有2件為未成年17歲學生無照駕駛自撞死亡；部分青年學生習慣「夜衝武嶺」，但因疲勞駕駛或不熟路況，易增加事故風險，持續透過宣導講座，積極導正「夜衝」風氣。

交通隊表示，已跨單位加強校園宣導，並與交通部公路局中區養護工程分局、仁愛分局辦理會勘加強設置標誌，同時製作2000張「疲勞不上路、安全不打折」宣導小卡在武嶺發送，並製作宣導片透過新聞媒體、網路社群傳播，提醒年輕駕駛避免疲勞駕駛。

交通隊指出，長時間缺乏睡眠、疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡情況下，車禍風險可能增加15倍，疲勞駕駛危險程度與酒後駕車不相上下，呼籲切勿為短暫美景而冒生命危險，鼓勵青年多搭乘大眾運輸或多人共乘汽車，降低行車風險。（編輯：黃世雅）1150121