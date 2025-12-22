114年運動現況調查公布 規律運動人口達35.6%

運動部次長鄭世忠表示，114年規律運動人口比例達35.6%，創近十年新高。未來將持續透過全民運動署推動社區與俱樂部運動、適應運動及跨部會合作，進一步提升全民運動參與率，促進國人健康生活。(記者蘇瑞雯拍攝)

運動部全民運動署報告115年重點推動業務。(記者蘇瑞雯拍攝)

為充分瞭解全民運動推展政策或計畫的執行情形，運動部全民運動署委託世新大學進行「運動現況調查」，本次調查延續歷年調查內容，以量化數據具體呈現國人運動情形。(記者蘇瑞雯拍攝)

為掌握全民運動政策推動成效，運動部全民運動署委託世新大學辦理「114年運動現況調查」，並在今天（22日）公布調查結果。根據調查顯示，國人參與運動人口比例達83.3%，其中規律運動人口比例從103年以來首度突破三成五，達35.6%，為近十年新高，顯示全民運動政策推動已逐步展現成效。

運動部次長鄭世忠表示，今年規律運動人口比例已達35.6%，相較113年增加0.3%，顯示全民運動推動已展現成果。隨著運動部成立，特別是全民運動署正式運作後，持續聚焦全民運動發展，從社區與運動俱樂部輔導、各類帶狀性運動活動推廣，到適應運動及身心障礙國民運動等面向全面推進。同時，也正積極與跨部會合作，希望在明年進一步帶動規律運動人口再創新高。

運動部表示，規律運動指每週運動3次以上、每次30分鐘以上，且運動時會流汗並感到喘。政府從105年到110年推動「運動i臺灣計畫」，並於111年至116年延續推行「運動i臺灣2.0」，透過多元運動政策與資源挹注，成功帶動全民運動風氣。

在運動強度方面，民眾運動時會流汗且感到喘比例，近十年來呈現明顯提升。114年該比例達49.5%，較105年增加5.8%。進一步分析性別差異可發現，女性運動強度的提升幅度高於男性，114年女性比例為44.8%，較105年增加8.5%；男性則為54.4%，增加3.0%，顯示女性在運動投入程度上有顯著成長。

調查顯示，近十年民眾對運動環境的充足性與滿意度皆有所提升。114年有62.2%的民眾認為運動環境充足，較105年提升4.4%；55.1%對運動場所設施表示滿意，提升4.3%。其中，具規律運動習慣者對運動環境的充足性與滿意度評價，分別高於未規律運動者5.0%與1.7%，顯示規律運動者對運動環境的正向感受更為明顯。

在健康與生活感受方面，114年有81.8%的規律運動者自覺健康狀況良好，較未規律運動者高出12.4%；73.6%的規律運動者自覺生活快樂，差距達15.8%，顯示規律運動對促進身心健康與提升幸福感具有顯著助益。

運動部全民運動署表示，根據調查結果顯示，運動已逐漸成為國人日常生活中促進健康的重要方式，並成功帶動規律運動人口持續成長。未來將持續推動「運動i臺灣2.0計畫」，協助地方政府發展縣市特色運動，結合健康促進措施，強化運動專業人才培育，積極打造友善且完善的運動環境，讓全民都能安心參與運動，享受健康生活。