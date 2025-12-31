114年郵票冊1/5發售 刮獎贏好禮

中華郵政公司於115年1月5日發行「114年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊售價新臺幣1,500元。郵票冊內容包含114年發行之特種、紀念及常用郵票18套，並附中英雙語文字說明；另隨冊附贈「新年郵票（114年版）小全張樣張」、「新年郵票（114年版）賀歲版」及「臺灣鐵道列車郵票（第1輯）珍藏版」各1張。

精裝本郵票冊冊匣及冊身封面以「方寸精彩、美好呈現」為主題，搭配郵票主題及新年意象圖案，傳達新年喜氣與四季平安的祝福。內頁每套郵票版面穿插精美圖片及發行首日郵戳、紀念郵戳圖案，搭配兼具知識與教育性的中英雙語文字說明，並列郵票設計師名錄及其設計理念，值得珍藏。郵票及小全張圖案均以原寸彩色印製，上貼雙層透明護郵膠片，方便集郵人士自行插置保存，增添收集趣味。

為感謝用郵客戶的愛護與支持，中華郵政公司自115年1月5日至4月30日止舉辦「114年郵票冊刮獎促銷回饋活動」。活動期間凡購買114年郵票冊，隨冊附送刮刮卡1張，兌獎期限至115年6月30日止，獎項有駿馬黃金鑄錠及多款精美集郵票（商）品等，歡迎至全國各地郵局及郵政博物館洽購或「ｉ集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購，詳情請瀏覽中華郵政全球資訊網（https://www.post.gov.tw）。