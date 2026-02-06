114年重大職災死亡人數更新！勞動部揭3原因

▲114年重大職災數據，原本251人增加至259人，主因雇主延遲通報、等待法醫解剖鑑定等。（圖／高雄市勞工局）

[NOWnews今日新聞] 勞動部在例行業務報告中宣布，114年重大職災數據有更新，從原本251人增加至259人，主因雇主延遲通報、等待法醫解剖鑑定等，職安署副署長萬榮富說，職安法修法已加重延遲通報罰鍰，籲雇主落實。

114年重大職災人數，1月中旬時為為251人，經更新後再增加8人來到259人，與113年重大職災287人相比，降幅為9.8%。萬榮富指出，這8人之中，3人是因事業單位未通報或延遲通報導致，其中1案是罹災勞工去年有通報受傷，但今年死亡，因此以發生時間為去年而納入，另3人是經法醫解剖鑑定並取得屍體相驗證明書，確認死亡原因與工作具關聯性而計入，2人經過進一步調查釐清罹災者身分或災害發生與工作相關等，才確認屬重大職業災害而加計上去。

▲2025年及2024年重大職災死亡人數。（圖／勞動部）

若以縣市別來看，114年重大職災案件數最多仍為台中市39人，其次為新北市及桃園市32人、台北市20人；若與113年相較，則以台北市新增9人最多，其次為嘉義縣、雲林縣增加3人，而減少最多則是高雄市16人、新北市8人及台南市4人。

萬榮富表示，針對延遲通報雇主後續將開罰，也提醒雇主務必落實職災通報，職安法已加重未通報或延遲通報的處分，從新台幣3萬元至30萬元提高至5萬元至300萬元，後續也會持續與地方政府合作降低重大職災發生率。

勞動部表示，之前於1月15日公布之重大職業災害死亡人數，係依各勞動檢查機構接獲職災通報後，派員赴現場實施檢查並完成檢查程序之死亡職災案件，始納入統計。此次數據差異，主要係下列原因：

一、因事業單位未通報或延遲通報（含罹災勞工受傷後至115年死亡），須待實施檢查方得確認，計有3人。

二、經法醫解剖鑑定並取得屍體相驗證明書，確認死亡原因與工作具關聯性，計有3人。

三、另經進一步調查釐清罹災者身分或災害發生與工作相關等事實，始確認屬重大職業災害，計有2人。

▲2015年至2025年重大職災死亡人數。（圖／勞動部）

