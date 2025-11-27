114年金門縣海域、港口及海灘水質監測成果品質符合預期

▲港口水質採樣。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣環境保護局於本（114）年度進行例行性海域、港口及海灘水質監測，依據監測結果，各監測點位結果均符合海洋委員會發布之《海域環境分類及海洋環境品質標準》及相關規範要求。

海域水質監測於西園、北山、湖下、昔果山、浯江溪口及后扁等6處海域辦理，依規定本縣海域水體分類屬乙類。監測項目包含氫離子濃度、溶氧、化學需氧量、重金屬、氰化物、酚類及懸浮固體等。檢測結果顯示，各監測點氫離子濃度介於7.9至8.2之間、溶氧值及礦物性油脂檢測結果均符合保護生活環境之海洋環境品質標準值。氰化物、酚類均未檢出，重金屬（鎘、鉛、六價鉻、汞、銀等）濃度遠低於保護人體健康之海洋環境品質標準，全體海域水質呈現穩定無異常。

成功海灘水質定期監測結果顯示大腸桿菌群檢測值均低於標準（30,000CFU/100mL以下），腸球菌群結果亦維持低量；其餘水質項目如氫離子濃度及溶氧等均符合規範，整體監測結果正常。

▲樣品整理。

港區水質方面，羅厝漁港、九宮碼頭、水頭港區、新湖漁港、料羅碼頭及復國墩漁港等 6 處港口之監測結果亦均符合標準。酚類多為未檢出，銅、鋅等重金屬濃度低於規範值，懸浮固體仍在港區水體常見變動範圍內，大腸桿菌群檢測值亦未超過標準，評估未有污染情形。

此外，於昔果山及后湖採集蛤類樣品進行重金屬監測，甲基汞及無機砷均未檢出；鉛、鎘、銅與鋅之檢測值均符合法規標準，監測結果未見異常。

環保局表示，將持續海洋環境監測作業，使本縣民眾到海域周圍遊憩可以玩得開心又安心，並呼籲民眾共同維護海洋環境永續發展，前往海域沙灘等從事相關遊憩、休閒漁業或漁撈作業時，將產生的廢棄物攜回妥善清理，減少傷害金門海域與沿岸生態，讓未來金門美麗的海洋、淨白的沙灘及特有的花蛤生態能延續。（照片記者洪美滿翻攝）