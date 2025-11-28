114年銀髮之星新書發佈暨頒獎典禮 張善政市長讚譽長者智慧為社會典範

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】 桃園市長張善政今（28）日下午出席「114年銀髮之星新書發佈暨頒獎典禮」，親自表揚入選的10位傑出長者與16位銀髮達人。張市長表示，每位長者累積了6、70年的人生智慧與故事，非常值得後輩深入了解。他肯定社會局首度辦理此極具創意的活動，並期盼未來能持續推展，發掘更多動人精彩的桃園銀髮故事。

本次發佈的銀髮生命故事紀錄書籍《桃銀之星 咱的光》收錄了10位獲獎長者的珍貴經歷。書中紀錄了以光影與畫筆交織藝術人生的百歲人瑞藝術家、一生守護青年的教育家，以及用中醫智慧開啟養生秘訣的中醫師等。張市長強調，這本書不僅是長者個人經歷的紀錄，更呈現了社會發展的重要歷程，讓親友得以從新視角重新認識長輩的人生故事與成就。

典禮中同時展出了16位銀髮達人的工藝作品，展現了他們在歲月中反覆淬鍊的精湛技藝。這些達人展現了多元風采，包括新住民料理大師、總統御廚，以及透過舞蹈、軟陶、客語歌謠、魔術與繪本創作等媒介樂於分享的藝術家。張市長盛讚這些作品，並恭喜所有獲獎長輩，認為他們是桃園最優秀的典範，也是新世代學習與效法的楷模。

社會局指出，這些銀髮之星以傳承與奉獻為志業，將生命的光亮化作城市中最溫暖的力量，充分展現了銀髮族在多元場域中的參與樣貌與生命韌性，映照出桃園高齡社會中豐沛的能量與人文風景。這些長者透過持續精進與分享，展現了銀齡世代的無限可能。

為讓更多民眾見證長者們的人生故事與智慧光采，社會局將於即日起至12月12日，在北區老人文康活動中心辦理「傑出長者暨銀髮達人事蹟展覽活動」。市府誠摯邀請民眾透過影像、文字與物件，親身傾聽這些動人的篇章，感受桃園銀齡世代歲月淬鍊的人生力量與智慧光芒。