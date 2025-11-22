114年集集鎮淨堤活動吳鎮長率隊號召250位義工共襄盛舉

吳大村鎮長率隊號召二百五十位環保義工淨堤。(集集鎮公所提供)

(廿二)日上午九點，集集鎮公所於清潔隊前舉辦「一一四年集集鎮淨堤活動暨環保義工宣導餐會」，由集集鎮長吳大村率隊帶領，號召超過二百五十位環保義工投入濁水溪堤防沿線的環境清潔行動，展現集集鎮守護環境、全民參與的行動力。

吳大村鎮長表示，集集作為知名觀光小鎮，每年吸引大量遊客，如何兼顧觀光發展與環境永續，是公所長年重視的課題。透過辦理淨堤行動與環保宣導，不僅清理環境，也讓鄉親從實作中強化環保意識，實踐「從生活做起、守護家園」的理念，打造更宜居宜遊的永續集集。

本次活動獲得南投縣政府環境保護局補助二十五萬元經費，並結合環境教育與社區實作，參與民眾手持夾子、提袋，分組前往濁水溪堤防沿線進行垃圾撿拾與雜草清除，過程中除看到瓶罐、塑膠袋等常見遊憩廢棄物外，也發現不少隱蔽角落藏有堆積已久的垃圾，顯示此類活動對環境維護實具成效。

活動後半段移師至集鹿路的金燕子餐廳辦理環保義工宣導餐會，流程安排環境教育、防疫知識、勞安與登革熱宣導等內容，並搭配簡短表演節目，場面熱絡溫馨。