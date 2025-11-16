114年雲林公用頻道影片徵件展現成果 杜政庭執導《阿公的哺哺車》勇奪冠軍

▲雲林公用頻道影片徵件展現成果，杜政庭執導的《阿公的哺哺車》勇奪冠軍。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】在鏡頭的聚焦下，雲林的每個角落都訴說著屬於自己的故事。「114年公用頻道影片徵件-風華百景映雲林」頒獎典禮今(11/16)日於斗六教師研習中心舉行，縣長張麗善、新聞處長陳其育與來自各界的創作者齊聚一堂，共同分享他們看見的雲林動人風采。由杜政庭導演執導、以家庭、土地與信仰連結為主題的《阿公的哺哺車》最終榮獲冠軍，並獲得新台幣15萬元獎金，作品展現了影像中純粹的感動與深刻力量。

縣長張麗善表示，為了將雲林縣的好山好水與文化特色介紹給大家，我們在109年成立影視委員會，希望透過影片將雲林的人文薈萃，包括農業、教育、文化及觀光景點，透過故事性的串聯，以具強穿透力的短影音模式，宣傳到全世界去。

張縣長說，公用頻道影片徵件頒獎典禮，已經過評審團審慎的評審，以先審後拍的方式，讓每一部創作都非常的成功，得獎者更是出類拔萃，今天的頒獎典禮不僅是對他們的肯定，也感謝他們對雲林縣在地故事的演繹，讓更多人看到雲林的美好。

評審長北藝大教授游婷敬表示，這次評審團隊從56部的企劃中選出5部的入圍，總共頒發35萬元獎金，首獎由杜政庭導演執導的《阿公的哺哺車》獲得，內容講述一個雲林在地的親情故事，充滿溫度，也充滿屬於雲林的風景。

佳聯有線電視股份有限公司總經理張玉樹表示， 佳聯有線電視跟北港有線電視身為在地企業，我們希望透過這個公益頻道的播送，將在地好的作品呈現給世人，也可行銷雲林，讓大家都知道雲林的好與雲林的美。

新聞處長陳其育表示，縣府積極推動各項文化建設與影視培育，包括國際偶戲節、西螺大橋藝陣文化祭，以及縣府大禮堂舉辦的藝文講座與電影放映活動，讓鄉親在觀影中獲得知識與感動。也希望能打造出培育影視人才的雲林，成立影視委員會並辦理媒體素養課程，鼓勵青年學習影像創作，吸引更多影視團隊來雲林取景拍攝。

陳處長指出，公用頻道徵件活動自創辦以來，已成為推動在地影像創作的重要平臺。活動鼓勵民眾以鏡頭記錄家鄉的景色、人文與生活點滴，逐步累積出豐富的地方影音資源，不僅為公用頻道注入多元內容，也讓更多觀眾透過影像深入了解雲林。

陳處長強調，雲林縣政府未來將持續推動影像創作計畫，歡迎創作者關注相關訊息、蒐集素材並撰寫企畫書，踴躍參加明年度徵件活動，讓這片土地的動人故事被更多人看見。此次5部得獎作品將於有線電視公用頻道、縣府YouTube及官方Facebook等平臺播出，讓大眾線上欣賞之餘，也歡迎大家親自走訪雲林，體驗雲林在地文化魅力。

杜政庭導演執導《阿公的哺哺車》團隊榮獲此次徵件比賽冠軍，該片細膩拍攝出雲林四湖特有的風景，並透過年輕人對鄉下老家的心境，傳達關於成長、回望與和解的動人故事。片中以一台老車作為象徵，成為連結祖孫與故鄉最珍貴的紐帶，深深感動人心。

獲得亞軍的《海馬森林》由尤泓文出品，劉宇承導演製作，作品以架空世界觀的科幻手法，講述生活在2077年的孫子為了喚回失智症爺爺，進入其深處記憶回到2025年的雲林，展開一段橫跨時空與記憶的旅程；拿下季軍同時也獲得網路人氣獎的《我們在溫度裡靠近》則由胡世翊導演拍攝，透過溫度展現來自雲林的人文風景，讓觀眾在影像中與雲林越靠越近。

獲得佳作的作品包括徐紫柔導演的《音為有你-海豐長輩配音初體驗》及張嘉智導演的《走進雲裡》。前者透過紀錄邀請雲林麥寮鄉海豐社區長輩們為廣告片配音，在長者以台語重新詮釋內容，展現母語不只是溝通工具，更是乘載著文化的載體；後者則講述走訪北港的旅人，被豐富的歷史底蘊、自然風光與人文情感深深吸引，令人嚮往再度造訪。