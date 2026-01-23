114年零售營業額終結連9紅 餐飲、批發業創新高

（中央社記者曾筠庭台北23日電）經濟部今天公布114年零售業營業額為4兆8448億元，年減0.2%翻黑，主因受到關稅不確定性、民眾對耐久財買氣相對疲弱，以及出國潮影響，終結連續9年正成長紀錄，但仍創下歷年次高。

統計處同時公布餐飲及批發業114年度營業額統計，餐飲業營業額1兆674億元，年增2.9%；批發業為14兆718億元，年增8.7%，主因受惠AI雲端伺服器商品出口強勁帶動，雙雙創下歷年新高。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，114年零售業營業額年減95億元，其中衰退金額最多的業別為汽機車及其零配件零售業，由於民眾對購車態度觀望，年減681億元；其次為燃料零售業，因國際油價回跌，年減143億元。

相對之下，綜合商品零售業全年營業額增加464億元，顯示民生必需品需求仍具支撐力。

陳玉芳指出，114年零售業營業額年減0.2%，主因是受到汽機車等耐久財與高單價商品銷售疲弱的拖累；若排除汽機車零售業，整體營業額將轉為年增1.5%。

針對汽車買氣是否回溫，陳玉芳表示，關稅不確定性確實影響去年汽車買氣，尤其第2季、第3季衰退明顯，但第4季在貨物稅減徵政策、車商新車發表與促銷活動帶動下，買氣明顯回溫，特別是12月交車量大幅成長，汽機車零售業12月單月營業額達835億元，年增約1成，終結連續9個月負成長，顯示汽車買氣正逐步回升。

不過，陳玉芳也指出，汽車關稅尚未正式出爐，市場觀望態度仍存在，在貨物稅減徵政策延續下，對有實際購車需求的民眾具吸引力，預期今年汽機車買氣可望回溫。

114年12月批發、零售及餐飲營業額方面，批發業營業額1兆2514億元，年增6.6%，連11紅；零售業為4379億元，年增0.9%，連3紅；餐飲業為950億元，年減1.1%翻黑，其中餐館受農曆年節落點不同影響，企業尾牙及年菜採購商機延後，年減2.5%。

展望今年，陳玉芳表示，基本工資持續調升，加上企業獲利改善，有助於高員工薪資與獎金，推升民眾可支配所得；股市交易熱絡也有望挹注財富效果，再上政府持續推動貨物稅減徵、所得稅減免及促進觀光等政策，主計總處與多家智庫均預期今年民間消費動能可望回溫，有助擴大內需。

統計處預估，今年1月批發業營業額1兆2128億元至1兆2456億元，年增11%至14%；零售業營業額4246億元至4380億元，年減4.8%至1.8%；餐飲業營業額960億元至992億元，年減9.1%至6.1%。

陳玉芳說明，批發業主要受惠AI伺服器及相關供應鏈出貨動能強勁，市場需求殷切；零售與餐飲則因春節落點不同，尾牙與採購商機遞延，影響今年1月預期表現。（編輯：張均懋）1150123