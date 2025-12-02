114年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會 引領青年勇敢逐夢

一一四年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會舉辦，引領青年勇敢逐夢「探夢啟航」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

一一四年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會二日舉辦，今年以「青力綻放，探夢啟航」為主題，透過公私協力與社區扎根，青少年在學習中成長，在實踐中綻放青春能量，這股「青力綻放」，象徵夢想與希望的萌芽，也引領青年勇敢逐夢「探夢啟航」。

會中多達十三攤動靜態體驗攤位，展現青少年多元課程探索成果，包括手沖咖啡、烘焙、餐飲、職涯探索與情緒牌卡、粉彩畫、漢娜彩繪、美髮彩妝、手作鹽浴等。教教育部台南市聯絡處展示防制學生藥物濫用的成果。

教育局規劃「青少年探索班計畫」及「社區師傅計畫」，協助十五至十八歲未升學未就業青少年及高關懷學子，探索興趣與生涯方向，並順利銜接就學或就業。

教育部青年發展署組長張靜瑩表示，青少年生涯探索號為青年署重要推動項目之一，內容涵蓋輔導會談、生涯探索課程與工作體驗等，透過與地方政府合作，協助青少年找到適性發展方向。副秘書長徐健麟、教育局長鄭新輝指出，台南市自行開發的社區師傅計畫已執行多年，招募超過一百家以上的社區友善店家，擔任學生職涯導師，經由陪伴與實作，讓學生學習一技之長，獲得成就感與心理支持，並提升就學穩定性。

青少年探索班自一０六年起與兒少協會合作。協會理事長施斌惠表示，今年度探索班課程除延續專業職涯探索，也融入在地文化與多元族群特色，並邀請東南亞新住民講師帶領異國香草料理課程，除從烹飪中認識多元文化與族群故事，並與社區長輩共學，以「食衣住行育樂心」為主題，共享跨世代交流的溫馨時光。