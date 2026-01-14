114年颱風打亂台東花期 南橫新武部落梅花已開5成

（中央社記者盧太城台東縣14日電）年初連續幾波濕冷低溫，台東主要賞梅區已出現雪白花海，預計20日後達盛開期，但仍有地方因受去年颱風影響未開花；農民說，梅花開，意味著春節腳步近了。

幾波低溫過後，南橫公路新武部落的山頭已出現雪白花海，估計有5成梅花已綻放，這幾天吸引外縣市遊客搶先上山賞梅。

沿著197縣道往延平鄉鸞山部落，梅樹枝頭開始冒出雪白花朵，淡淡花香隨風飄散。不過，有的地方呈現花海，有的地方卻未綻放，靠近森林博物館只有零星花朵，但是在松林產銷班則整株開滿花，鸞山部落的梅花呈現花序不一的情況。

台東有機農業發展協會常務理事、鸞山梅農何介臣接受中央社記者訪問時表示，鸞山部落是山坡地，地形崎嶇，去年颱風，有的地方被風打到，有的地方風吹不到，沒有被風打到的梅花盛開，被風打到的梅樹因新長出的樹幹還很嫩，所以花期就比較慢，因此鸞山的梅花開得不齊全，有的開了，有的未開。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松告訴中央社記者，去年8月風災過後，部分受創的梅樹直到9、10月才重新長出葉片，至今尚未完全脫落，影響花芽抽出與開花，因此目前僅有未受損梅樹能如期開花。

盧柏松表示，海拔500公尺以上地區，目前花況約達4 至5成；低於500公尺的地區則僅約1至2成。此外，他也觀察到颱風造成花期紊亂，同一棵植株上，可能同時出現已開花與尚未開花情況，且因花芽分化不良，導致花期明顯縮短，由原本可維持7至8天，縮減至僅約3至4天，花瓣便陸續凋謝。

何介臣表示，未被颱風侵襲的梅樹陸續開花，也宣告春節腳步近了，梅花通常都是在農曆春節前1個月左右開花，今年梅花期預估最晚至2月上旬便會進入尾聲，想賞花的民眾趁農曆年前把握時機上山。（編輯：陳仁華）1150114