114年馨生市集新竹巨城溫暖登場全國40家馨生商家展至11/23
▲法務部徐錫祥政務次長（左四）偕犯罪被害人保護協會張斗輝董事長（左五），與出席一一四年度馨生市集開幕式貴賓大合照。（圖：法務部提供）
一一四年度馨生市集自十一月廿日起至廿三日於新竹 Big City 遠東巨城購物中心六樓特賣場盛大舉行。今年有來自全國各地近四十家馨生商家及財團法人犯罪被害人保護協會「安薪專案」技職訓練成果展售攤位共同參與。市集內容豐富多樣，從生活用品、手作飾品、皮件、點心到咖啡茶飲一應俱全，現場更設有「超值回饋」、「集點換好禮」、「親子同樂」及「打卡送愛心」活動，讓民眾購物之餘也能收穫滿滿驚喜。
今年活動由馨生人張舒玲的震撼太鼓表演揭開序幕，藉由每一次的鼓聲震響，將內心的痛苦、疲憊與無助一點點釋放出去，並在節奏中重新獲得喘息與力量。法務部徐錫祥政務次長於開幕儀式致詞指出，法務部為實踐「國家希望工程」目標與推動「溫暖有感的柔性司法」政策，積極指導犯保協會協助馨生家庭從研製商品、建立品牌到拓展行銷通路，提供全方位輔導服務。邁入第十二年的馨生市集，不僅見證馨生商家從逆境走向自立的歷程，也展現司法關懷與社會支持交織出的多元共融精神。
今年市集除集結歷年受大家喜愛且熟悉的攤商朋友「貓本家」、「薑的世界」、「樸之緣手工皂」等近四十家商家參與，創歷年規模紀錄，為市集提供豐富多元的商品展售，徐次長也走訪各攤位，親切與商家互動交流，並熱情向民眾推薦馨生商品，現場氣氛溫馨熱絡。
犯保協會自成立以來，在法務部指導與捐助下，致力於協助遭受犯罪被害的家庭重建生活。「安薪專案」技訓計畫，正是為了讓馨生人透過學習專業技能，療癒傷痛、重拾自信，並發展自有品牌與產品。馨生市集則成為他們展示成果與開拓市場的重要舞台，象徵著從創傷走向希望的具體實踐。
