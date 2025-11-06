114年體育運動精英獎入圍名單揭曉 見證巔峰對決與永恆傳奇

114年體育運動精英獎入圍名單公布，12月24日舉行頒獎典禮，公布各獎項得主。(右起綜合規劃司許馨文司長、李洋部長、體育運動精英獎評選委員張少熙委員)(運動部提供)

運動部今天（6日）公布114年體育運動精英獎入圍名單，本年度涵蓋6大競賽獎項，包括「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」，同時公布「終身成就獎」與「特別獎」得主。「終身成就獎」由今年已故蔡崇濱先生獲得，他在人生最後一哩路仍持續推動體育運動，其卓越貢獻獲評審一致肯定；而在2024年11月27日的第3屆世界棒球12強賽中勇奪冠軍的中華代表隊，則榮獲「特別獎」，以表彰他們再度掀起全國棒球熱潮，實至名歸。

廣告 廣告

運動部於今年9月9日成立，2025年我國體壇也迎來豐收的一年。在國際賽場上，中華健兒展現卓越競技實力，在2025成都世界運動會及2025萊茵魯爾世界大學運動會均創下亮眼成績。此外，在2025雙北世界壯年運動會舞臺上，眾多中壯年選手以實際行動書寫「運動精神」篇章。這些傑出戰績匯聚成本年度體育運動精英獎的入圍名單，每一名運動員都凝聚汗水、淚水與榮耀。

運動部部長李洋表示，自己過往以選手身分參與精英獎，並曾兩度獲頒最佳運動團隊獎，這次首度以主辦單位身分參與精英獎，更具特殊意義。除「終身成就獎」外，今年各獎項評選期間自113年10月1日至114年9月30日，共有各機關推薦及媒體推薦共計102件作品參與評選。

運動部表示，「終身成就獎」在表彰對我國體育運動奠基與推展有卓越貢獻者。蔡崇濱先生深耕體育教育與排球運動，培育世代人才，創造不朽傳奇。他曾任國立成功大學男排教練，開創1974年大專盃三連霸盛世，帶領成大女排隊連續奪冠，並指導民德國中女排隊勇奪1984年瑞典戈夏盃冠軍。在學術領域，蔡先生發表超過200篇論著，並擔任國家代表隊訓輔與運科委員，擘畫培訓制度，推動國際交流。他兼具教練、學者與運動推手身份，嚴謹治學、利他胸懷，即使生命最後一刻仍不忘終身志業，為臺灣體育發展與人才培育樹立永遠典範。

運動部公布，「特別獎」則由中華代表隊奪得。在組軍初期，多數選手尚無一級國際賽經驗，由首次執掌國家隊兵符的曾豪駒總教練領軍。隊伍憑藉鋼鐵般意志與絕佳默契，一路過關斬將，最終勇奪2024年第3屆世界棒球12強冠軍金盃，掀起全國運動熱潮，提升國家棒球實力及國際能見度。

本年度精英獎入圍名單亮點紛呈「最佳男運動員獎」入圍者包括羽球好手丁彥宸、射箭強手湯智鈞、高爾夫悍將俞俊安、十二強MVP「臺灣隊長」陳傑憲，以及舉重世界紀錄保持者楊森。「最佳女運動員獎」入圍者涵蓋舉重好手陳冠伶、田徑選手陳彩娟、體操新星陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯及滑輪溜冰新星劉巧兮。

運動部表示，頒獎典禮將於12月24日下午2時舉行，入圍及得主將受邀出席。歡迎觀眾朋友透過緯來精采台MOD、緯來體育台官方臉書及「動滋Sports」YouTube頻道線上收看，與全國一同為得獎者喝采，共享榮耀。

­