114年體育運動精英獎揭曉 12強中華隊獲特別獎

行政院院長卓榮泰親臨現場，並頒發終身成就獎。(記者蘇瑞雯拍攝)

行政院院長卓榮泰親臨現場，並頒發終身成就獎」給今年8月辭世的蔡崇濱教授，以及「特別獎」給在世界棒球12強賽中勇奪冠軍的中華代表隊，向長期奉獻體育發展與締造歷史榮耀的重要人物與團隊致敬。(記者蘇瑞雯拍攝)

運動部今天（24日）於臺北表演藝術中心舉行「114年體育運動精英獎」頒獎典禮，表揚我國體壇年度傑出表現者。行政院院長卓榮泰親臨現場，並頒發終身成就獎給今年8月辭世的蔡崇濱教授，以及「特別獎」給在世界棒球12強賽中勇奪冠軍的中華代表隊，向長期奉獻體育發展與締造歷史榮耀的重要人物與團隊致敬。

行政院院長卓榮泰於致詞時表示，臺灣明年將迎來多項重要國際賽事，他相信在教練專業指導與國人高度期待下，運動選手將持續在世界競技舞臺上發光發熱；政府也將從政策與預算等面向，全力支持國家運動發展，不僅期盼選手持續締造佳績，更重視選手在訓練與競賽期間的生活照顧與完善環境。

廣告 廣告

運動部表示，本屆體育運動精英獎設置「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6大獎項，並頒發「終身成就獎」與「特別獎」，向長期奉獻體育發展、締造歷史榮耀的重要人物與團隊致敬。

「終身成就獎」得主蔡崇濱教授，深耕體育教育與排球運動近50年，對我國體壇影響深遠。在教練實務方面，他曾率領國立成功大學男子與女子排球隊，分別締造大專盃三連霸與兩度奪冠佳績，並帶領民德國中女子排球隊及中華青少女代表隊等，為臺灣體育發展奠定深厚基礎；「特別獎」則頒予在第3屆世界棒球12強賽中勇奪冠軍的中華代表隊，表彰球隊以卓越表現凝聚國人情感、讓全國人民熱血沸騰，再度掀起棒球熱潮，大幅提升我國棒球實力與國際能見度。

運動部表示，114年體育運動精英獎各獎項得主卓越表現與感人故事，充分展現我國體壇的深厚底蘊與蓬勃能量，也為臺灣體育寫下嶄新的榮耀篇章。

­