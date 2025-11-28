114年高雄市大樹區農會鳳荔趣遊館自行車驛站啟用典禮

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市大樹區農會今(28)日在姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦「114年高雄市大樹區農會鳳荔趣遊館自行車驛站」落成啟用典禮。歐幸娟總幹事長表示，鳳荔趣遊館是由中央、地方政府與農會攜手共同催生，見證推動農業轉型與休閒觀光的豐碩成果。

啟用儀式上午於姑山倉庫產業文化休閒園區以「好運騎發」主題儀式揭幕，大樹區農會黃慶順理事長、張清榮常務監事、歐幸娟總幹事等歡迎高市農業局動保處長葉坤松、高雄市農會楊東杰總幹事及各農會代表等出席，共同見證新的重要里程碑。現場安排小提琴演奏以柔和樂聲象徵大樹農村再生與休閒觀光邁向新篇章。

歐幸娟總幹事表示，區農會長期配合政府「一鄉鎮一休閒」政策，在2001年起積極推動姑山倉庫再利用計畫，將原本閒置多年的農業儲運設施，轉型為兼具農業文化展示、教育推廣與觀光休憩的「產業休閒農區」，歷經多年規劃與整建，園區於今年新增「鳳荔趣遊館自行車驛站」，並結合大樹地區鳳梨與玉荷包荔枝兩大農特產，展現農業文化與休閒觀光融合的新風貌。

張清榮常務監事說，大樹區擁有豐富農產資源與深厚文化底藴，鳳梨、玉荷包荔枝和白玉苦瓜年產值逾十億元，好山好水孕育優良農產品，姑山倉庫的再生不僅保存了農業記憶，更以創新思維導入休閒觀光功能，為高雄農村再生與地方創生樹立典範。

張清榮表示，歷經三十年來的努力，如今轉型為「鳳荔趣遊館」，串聯農業與觀光，成為農民與遊客互動的新平台，未來並將持續推動農業體驗、果物展售及導覽活動，展現大樹農業的多元魅力。

姑山倉庫的活化再生象徵大樹農業的傳統邁向創新，也展現地方政府與農會攜手推動產業轉型的決心，透過鳳荔趣遊館的成立，大樹區正以新姿態迎向農業文化與觀光經濟共榮發展的新篇章。（圖／記者王雯玲攝）