114年「衣」起送暖•「家」倍溫馨 中華道家人文協會宜蘭縣親子家庭冬衣送暖活動

「衣」起送暖•「家」倍溫馨。中華 道家人文協會宜蘭縣親子家庭冬衣送暖活動。（中華道家人文協會提供）

▲「衣」起送暖•「家」倍溫馨。中華 道家人文協會宜蘭縣親子家庭冬衣送暖活動。（中華道家人文協會提供）

寒冬送暖不斷線，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會為照顧縣內弱勢家庭度過溫暖的冬季，今(三十)日在宜蘭市友愛NET共同辦理「『衣』起送暖•『家』倍溫馨」活動，提供弱勢家戶每人二五00元、每戶最高一萬元的購衣金額，及邀請家長陪同兒童及少年，大手牽小手共同添購兒童及少年禦寒衣物，在購物過程中除增進親子互動，更於現場準備全家福照片製作、棉被與披薩等物資，讓家庭不僅獲得實質援助，也能帶回滿滿的甜美與溫馨的回憶。此次活動也特別感謝宜蘭市友愛NET提供包場服務，使家庭能在安心環境下選購所需物品。活動已於當日中午圓滿落幕。

廣告 廣告

在活動中，多個家庭分享自身故事與感受，讓社會大眾看見縣內不同家庭的堅韌與努力。此次社福中心邀請祖孫參與活動，不僅提供禦寒衣物與生活物資，也讓他們在艱辛生活中再次感受到社會支持與關懷。

宜蘭縣政府感謝中華道家人文協會於寒冬時節與縣府攜手募集資源，讓弱勢家戶感受到來自社會的溫暖與愛心。縣府將持續串連愛心與民間力量，共同照顧及溫暖縣內弱勢家庭，共同攜手拚出宜蘭好生活。

賴阿嬤：用愛與毅力照顧八名孫子。賴阿嬤需獨力照顧八名孫子，從早到晚忙於準備三餐、整理家務與照料孩子。家中最大孫子十二歲，最小尚未滿一歲，龐大的照顧量與生活開銷讓生活充滿挑戰。然而她始終保持樂觀，常對社工說：「只要孩子肯上學、乖乖長大，我再累都值得。」她以溫柔而堅定的力量撐起整個家。此次受邀參與活動，賴阿嬤表示非常感動，感謝縣府與社福中心社工的協助，讓孩子們能穿上保暖衣物，不僅減輕經濟負擔，也讓家中增添濃濃的社會溫情。

方阿嬤：在火災後堅強站起，重新帶領家庭前進。方阿嬤平日以臨工收入及政府補助養育兩位孫女，努力提供孩子穩定的生活。然而今年九月，一場突如其來的火災燒毀家中家具、裝潢及衣物，使生活陷入困境。儘管遭受重大打擊，她依然堅強面對，持續照顧兩姊妹並努力重建家園。社福中心得知後，即時邀請方阿嬤及孫女參與此次活動。在帶著滿滿的冬衣與物資返家時，她感動表示，縣府與道家人文協會的支持宛如冬日暖陽，照亮一家人的生活。對兩姊妹而言，這不僅是實質的新衣物，更是重新出發的力量；對方阿嬤而言，更是最及時、最實在的陪伴。

小奇：年幼卻懂事，用行動守護阿嬤。化名小奇患有注意力不足過動症，在父母相繼入監後，由年邁的阿嬤與叔叔接手照顧。然而阿嬤因慢性疾病需人協助，叔叔也因工傷導致重度腰傷，家庭經濟長期拮据。儘管生活艱難，家中仍維持正向、溫馨的互動。今年叔叔因故過世，使家庭面臨更大壓力。阿嬤在悲痛中仍努力照顧小奇，而年幼的小奇也展現超齡的懂事與孝順，會主動協助家務、幫阿嬤分藥、修剪指甲，以自身力量回應家庭需要。