114年「議長盃」邁入第六屆 銀髮族拚智慧展現滿滿活力

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】「114年議長盃第六屆銀髮益智競賽」昨（21）日上午在花蓮市老人會熱鬧開戰，現場聚集數十位精神奕奕的銀髮長輩，依據編組坐定後，紛紛摩拳擦掌，準備投入年度最期待的「方城之戰」。隨著裁判一聲令下，比賽正式開始，長輩們立刻全神貫注，眼神專注在手中麻將牌上，手起牌落之間展現娴熟牌技與益智思考，氣氛既緊張又充滿歡笑。

「114年議長盃第六屆銀髮益智競賽」21日上午在花蓮市老人會熱烈開打。(圖／記者趙靜姸 翻攝)

花蓮縣議會秘書長陳德惠與縣議員謝國榮也到場觀賽加油。陳德惠表示，雖然議會正值縣政總質詢期間，但議長張峻非常重視長者休閒活動，特別委託老人會辦理這項益智競賽，希望藉由比賽讓長輩「多動腦、多走動、多交朋友」，提升身心健康、減少社會孤立，讓銀髮生活更加充實。

廣告 廣告

身兼花蓮市老人會榮譽理事長的謝國榮議員也表示，老人會每年都舉辦這項活動，就是希望長輩透過益智遊戲刺激腦力、保持靈活思考，同時在切磋中增進情誼，讓大家的生活更有活力、更開心。

今年競賽已連續舉辦六年，共有32位銀髮好手參賽，分為八組進行初賽、複賽與決賽。花蓮市老人會理事長鍾成賢指出，活動深受會員支持，除了傳承麻將國粹，更能讓長者走出家庭參與社交，提升生活樂趣與自信。

「議長盃銀髮益智競賽」不僅是一場牌技的較量，更能讓長者們透過活動展現活力、充實老年生活樂趣，讓身心更健康。(圖／記者趙靜姸 翻攝)

參賽陣容中高手雲集，包括曾拿下第三屆冠軍的退休楊老師，今年更帶著84歲的劉老師一起報名挑戰。楊老師開心分享，銀髮族透過動腦競技不僅能維持腦力運作，還能與老朋友相聚，一場比賽就能兼具益智、娛樂與情感交流，可說是最適合銀髮族的活動。

本次議長盃不僅是一場技術競賽，更是一場充滿溫度的銀髮同樂會。長者們在比賽中展現活力、自信與智慧，不僅增添老年生活樂趣，也展現「越活越健康、越玩越年輕」的精神風貌，為花蓮推動健康老化寫下亮眼的一頁。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光