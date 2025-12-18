114年「金融科技主題式推廣活動」成果發表

為促進我國金融科技的應用及發展，金管會於本（114）年度以「普惠金融」為主題辦理金融科技推廣活動，並於日前與台灣金融服務業聯合總會（下稱金融總會）、財團法人台灣金融研訓院（下稱金研院）、臺灣集中保管結算所（下稱集保公司）及金融科技創新園區（下稱創新園區），假創新園區共同舉辦成果發表會，展示「普惠金融」主題式推廣活動辦理成果，並邀請相關焦點團體、金融機構及金融科技業者進行經驗分享與交流。

金管會表示，普惠金融是該會近年積極推動的重要政策目標，本年度以「普惠金融」為主題推出一系列活動，透過蒐集青年、樂齡及中小企業三大族群使用數位金融服務遭遇之痛點與意見，激發業者創新發想提出相關解方，並獲致豐碩成果。

為深入了解使用者需求，本年7月至8月間首先由金研院辦理「焦點團體意見分享會」，訪談青年、樂齡及中小企業等相關焦點團體代表，並於「線上許願池」蒐集該等族群使用數位金融服務的痛點與期待：青年族群重視使用體驗與跨平台整合；樂齡族群則希望提升安全感與信任，關注防範詐騙與介面友善度；中小企業則期待透過介面標準化與流程透明化，以迎接數位轉型、資安風險等挑戰。

集保公司於9月推出「創新概念數位金融服務提案競賽」，以青年、樂齡及中小企業等三主題組，對外廣徵數位金融創新解方。

本次競賽總收件數為34件，共計選出9家得獎團隊，並於成果發表會中進行分享：一、青年組：玉山銀行透過信用卡智能防詐與卡片管理、串聯跨境支付系統及跨國外幣無卡提款等功能，解決青年海外旅遊支付痛點；華南銀行應用智慧語音理財助理與情緒偵測分析，提升數位金融體驗；凱基銀行則運用非傳統數據建立替代性信用評估模型，協助「信用小白」族群取得金融服務。

二、樂齡組：台中銀行提出「慧眼識詐」方案，結合AI人臉辨識異常偵測、真人客服與家庭參與三道防線，主動守護長者交易安全；新光人壽透過「家族聯絡網」，串聯警政等相關單位，建立公私協力防詐生態圈；國泰產險則結合實體社區服務車與雲端反詐機制，讓長者也能安心使用數位金融服務。

三、中小企業組：阿爾發投顧運用AI機器人理財，結合員工福利與安養信託，提供中小企業員工完善的退休規劃方案；富邦產險利用商業智慧與AI技術，建立風險管理服務平台，降低中小企業導入風控機制的門檻；桓竑智聯股份有限公司則開發金融商務視訊平台，運用AI技術與資安架構，協助企業突破臨櫃辦理金融業務的限制。

金管會指出，藉由本次成果發表會，不僅讓各獲獎機構與新創團隊展示創新技術，更期望透過「痛點挖掘」到「解方實證」的過程，進一步深化普惠金融發展，讓數位金融服務更貼近民眾需求。金管會已於11月13日發布「數位金融服務包容性指引」，以營造多元、公平、具包容性及可及性的數位金融環境，未來金管會將持續優化支持創新且友善的法規環境，鼓勵業者開發符合各族群需求的金融商品及服務，以實現以人為本，兼具安全與便利的普惠金融願景。