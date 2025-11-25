114年 9–10 月統一發票中獎號碼出爐！參加【發票載具】App加碼獎再對現金2萬元

📢11月份發票中獎號碼出爐！

114 年 9–10 月統一發票中獎號碼於今（25）日正式公布。本期千萬特別獎號碼為「25834483」，200 萬元特獎號碼為「46587380」，三組 20 萬元頭獎分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。民眾可自 114 年 12 月 6 日起至 115 年 3 月 5 日止兌領獎金。



圖片來源：【發票載具App】 114 年 9–10 月發票中獎號碼



其他獎項對照：

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；

三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；

四獎（4,000元）與頭獎末5碼相同；

五獎（1,000元）與頭獎末4碼相同；

六獎（200元）與頭獎末3碼相同。



2025-1.png

除了在財政部開獎日提供快速、精準的開獎服務外，【發票載具】App 也同步推出全新的「人人有獎」三種加碼活動。縱使發票未中獎，用戶仍可透過專屬活動再次獲得豐富的中獎機會，將開獎摃龜的失落轉化為意想不到的獎勵體驗。





即使9–10月的發票未中獎，用戶也可以參加百萬安慰獎。只要在App內對獎，就能轉動《星醫美學》幸運女神轉盤，每次抽獎都有機會獲得深層肌膚保養體驗課程，讓開獎摃龜的失落也能變成小確幸。



對於本期已中獎的用戶，App則推出中獎放大活動，讓中獎獎金進一步加倍。本次放大獎合作品牌包括GREENGOLD美妝購物金、必勝客優惠套餐、KKday旅遊購物金，以及帆書精選有聲導讀優惠，讓中獎體驗更加豐富。





3.png

frame-11712760022.png

此次活動除了延續深受用戶喜愛的「中獎放大」與「安慰獎」外，【發票載具】App也首次推出品牌聯合加碼，集結瓦城集團、必勝客、肯德基等多家品牌共同加碼。

只要用戶在11–12月於合作品牌消費，並將雲端發票存入App，就能獲得下一期（115年1月25日）100倍加碼對獎資格，對中品牌獎號即可再領2萬元現金，讓日常消費也充滿意外驚喜。

640-x-640-1-2.png

2.png







三種加碼活動讓用戶無論中獎與否，都能在開獎月享受更多驚喜，提升日常消費樂趣，打造品牌與消費者之間全新的互動體驗。



📢【發票載具】App對獎快速搞定！再享人人有獎好運氣

【發票載具】App 是一款全方位的發票管理工具，提供自動對獎、雲端發票收納、個人化條碼與載具桌布功能。App更獨家推出「百萬安慰獎」、「中獎放大」、「品牌聯合加碼獎」等多項活動，讓用戶無論中獎與否，都能在開獎月獲得額外驚喜，成為超過百萬人信賴的開獎好幫手。

