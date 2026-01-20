114年1至10月交通事故死亡人數創近年同期新低

交通部政務次長陳彥伯主持道安記者會。（圖：交通部提供）

▲交通部政務次長陳彥伯主持道安記者會。（圖：交通部提供）

交通部今（二十）日召開道路交通安全記者會指出，去（一一四）年一至十月道路交通事故整體死亡人數，創下一○八年以來同期最低紀錄，其中行人死亡人數更降至九十七年以來歷史新低，顯示近年道安政策已逐步展現成效。

交通部政務次長陳彥伯表示，依交通部統計資料顯示，一一四年一至十月交通事故死亡人數為二千三百三十八人，較一一三年同期減少九十六人，減幅約三點九％；較一一二年同期則減少一百七十七人，減幅約七％，整體呈現持續下降趨勢。

進一步分析各項重要指標，與一一二年同期相比，以酒後駕車防制成效最為顯著，死亡人數減少九十人，降幅達四十一點五％，為各項指標中降幅最大。其他族群也同步下降，包括機車族群減少一百六十九人，減幅約十點六％；高齡者減少三十一人，減幅約三％；兒童及青少年減少十四人，降幅約二十點九％；行人死亡人數亦減少九人，降幅約三％，顯示整體道路安全改善已有具體成果。

在縣市別表現部分，一一四年一至十月整體死亡人數與一一三年同期比較，以臺南市增加二十五人最多；若與一一二年同期相比，則以嘉義市增加十三人最多。行人部分，與一一三年同期相比，以臺中市行人死亡增加九人最多；與一一二年同期比較，則以高雄市增加十三人最多。

若以每十萬人口死亡率觀察，一一四年一至十月整體死亡率以屏東縣、雲林縣及嘉義縣較高；行人每十萬人口死亡率則以嘉義市、嘉義縣、花蓮縣及臺東縣位居前四名。

為加速改善行人交通安全設施，交通部攜手內政部及各地方政府持續推動相關工程。截至一一四年十一月，路口行人安全設施改善已完成二千四百零九處，超越原訂目標一千三百一十六處；人行道改善已完成二百八十一點六公里，超過原訂目標一百二十點七五公里；校園周邊道路改善完成二百六十一處，高於原訂目標一百五十九處；路側障礙物減量完成九百三十七處，也超過原訂目標七百零三處。

公路局也已於去年底前，全面完成省道路口改善、省道路口照明強化、省道人行道新增及改善、省道減少路側障礙物，及行人早開時相、行人專用時相與行人穿越道退縮等多項工程，持續提升人本交通環境與整體道路安全。