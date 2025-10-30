114年10月31日至11月2日總統府前凱達格蘭大道 重慶南路因應2025總統盃全民運動賽事 3×3籃球賽實施交通管制

1761806539771

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】2025總統盃全民運動賽事-3×3籃球賽，自114年10月31日10時起至11月2日24時止，將於總統府周邊凱達格蘭大道、重慶南路等路段舉行，中正第一分局為維護前揭活動交通秩序與安全，業規劃交通疏導管制措施，相關車輛管制時段及範圍，說明如下 (如圖示)：

一、第一階段：(場地布置及復原)

114年10月31日(週五)10時起至11月2日(週日)24時止管制如下：

(一)凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街(均不含)】東、西雙向。

(二)懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道(均不含)】管制北往南。

二、第二階段：(活動階段-彈性擴大管制)

114年11月1日(週六)16時45分至18時；

114年11月2日(週日)15時30分至18時30分

(一)重慶南路【寶慶路至貴陽街(均不含)】南、北雙向。

(二)重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。